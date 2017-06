Corbyn zkusí vypsat další předčasné volby. Mayová čelí i tlaku Hammonda

Corbyn mimo výroku o vypsání předčasných voleb také řekl, že považuje za „nesmyslné“, když se šéfka vlády může udržet u moci, přestože „zřejmě není schopná dohodnout se dva týdny po volbách (na podpoře) s DUP (stranou severoirských unionistů)“.

Konzervativní strana ministerské předsedkyně má nyní v 650členné Dolní sněmovně jen 317 poslanců. K získání většiny v této parlamentní komoře proto potřebuje podporu deseti zákonodárců malé konzervativní severoirské strany DUP.

Dosavadní jednání mezi konzervativci a unionisty však zatím k uzavření žádné dohody nevedla. Vláda by tak 29. června nemusela uspět při plánovaném hlasování sněmovny o důvěře.

Corbyn poté, co vláda 21. června předložila svůj program, oznámil, že je připraven Mayovou vystřídat. „Jsme připraveni vytvořit menšinový kabinet, jestliže se vláda zhroutí, což se klidně může stát,“ prohlásil před poslanci.

V pátek Corbyn poprvé v průzkumech předstihl Mayovou. V odpovědi na otázku, který politik by nejlépe vykonával úřad předsedy vlády, mu podle agentury YouGov dalo hlas 35 procent dotázaných, zatímco Mayové 34 procenta.

Hvězda Glastonbury

Sílící podporu v sobotu Corbynovi potvrdili účastníci světoznámého hudebního festivalu Glastonbury, kam opoziční předák zavítal. Podle některých médiích ho lidé vítali jako rockovou hvězdu, skandovali jeho jméno a měli v rukou transparenty s nápisem „Miluji Jeremyho Corbyna“.

Vůdce labouristů vyšel na hlavní pódium a před diváky hovořil o ženských právech, brexitu, globálním oteplování i o nedávném požáru bytového věžáku Grenfell Tower. Politik, který je oblíbený u mladých voličů, dostal podle agentury AP úkol uvést americké hiphopové duo Run The Jewels.

Spekulace o konci Mayové podpořil i list The Sunday Times, podle kterého by ji měl vystřídat ministr financí Philip Hammond a provést zemi jednáními o jejím vystoupení z EU. Podle listu si to alespoň přejí někteří přední členové konzervativní strany.

Hammonda Mayová během volební kampaně odsunula stranou a očekávalo se, že ho po volbách vyhodí. Slabý volební výsledek jej ale vrátil do hry, napsala agentura Reuters.

Podle zdrojů blízkých týmu Mayové nebo kabinetu, které cituje Sunday Times, má být Hammond jmenován dočasným premiérem a vést Británii do roku 2019, kdy země oficiálně opustí EU. Jeho zástupcem prý bude ministr pro brexit David Davis.