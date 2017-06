Princezny z Emirátů ponižovaly v Belgii služky, nutily je jíst zbytky

Vdova po šajchovi z vládnoucí rodiny Nahjánů a jejích sedm dcer podle soudu během pobytu v Belgii ponižovaly svůj personál, „nelidské“ zacházení se ale prokázat nepodařilo. Bývalý indický majordomus rodiny byl obvinění zproštěn.



Členové rodu Nahjánů, který vládne v emirátu Abú Zabí, na přelomu let 2007 a 2008 osm měsíců obývali čtvrté patro luxusního bruselského hotelu, který se v té době jmenoval Conrad. Přivezli s sebou asi 20 služebných z nejrůznějších zemí. Některé z nich se ale po čase kvůli krutému zacházení obrátily na policii.

Služebné tvrdily, že byly pod dozorem strážců, nesměly se vzdálit z hotelu a k jídlu měly zbytky po princeznách. Jedna ze služebných uvedla, že nedostala nic jíst ani pít tři dny. Plnit příkazy musely být připraveny 24 hodin denně.

Při přijetí do práce musely odevzdat pasy, spaly v místnostech po osmi, přičemž pro některé nebyly k dispozici matrace. Některé mohly spát jenom u dveří do pokojů princezen, aby mohly přijít co nejrychleji. Všechny byly vystaveny vulgárním urážkám.

Princezny byly v Belgii souzeny v nepřítomnosti. Soudce podle agentury DPA rozhodl, že kromě jiného se dopustily trestného činu obchodování s lidmi. Vynesení rozsudku si k soudu nepřišla vyslechnout ani žádná z obětí ponižování. Obě strany sporu podle agentury DPA signalizovaly, že se proti verdiktu hodlají odvolat.