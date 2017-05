Šéf FBI Comey před vyhazovem tlačil na prošetření spolupráce Trumpa a Rusů

I když spadá FBI pod ministerstvo spravedlnosti a šéfa úřadu jmenuje prezident, zvolený ředitel FBI je apolitická figura a po deset let svého mandátu by měl být prakticky nedotknutelný. Přesto Donald Trump sáhl po výpovědi a americká média ho viní, že to udělal proto, že Comey vyšetřoval vazby Ruska na Trumpův tým.

Podle tří zdrojů agentury AP Comey pár dní před svým nuceným odchodem z čela FBI žádal o navýšení rozpočtu na vyšetřování údajných zásahů Ruska do loňských amerických prezidentských voleb. To potvrzují i zdroje agentury Reuters. Primárně prý šlo o navýšení počtu zaměstnanců.

Jednou z dalších věcí, která předcházela Comeyho odchodu byla žádost senátního výboru pro zpravodajskou činnost, který kvůli stejnému vyšetřování žádal dokumenty od bývalého bezpečnostního poradce Donalda Trumpa Micheala Flynna. Výbor o dokumenty související s vyšetřováním ruského vměšování do voleb požádal v dopise 28. dubna. Sesazení Comeyho následovalo 11 dní poté (více zde).

Flynn byl na konci února sesazen z funkce poradce kvůli vazbám na ruské představitele (psali jsme zde). I on je vyšetřován FBI.

Chtěl Trump narušit vyšetřování?

Podle amerických médií to vypadá, jakoby Trump chtěl vyhozením Comeyho narušit vyšetřování, které by ho mohlo ohrozit. AP ale upozornila, že není jasné, zda se informace o Comeyho žádosti o více prostředků vůbec k Trumpovi dostaly.

Před Bílým domem se po rozhodnutí prezidenta shromáždily stovky lidí, kteří s vyhozením šéfa FBI nesouhlasí. Sám Comey však o tom, proč byl z čela FBI odstraněn, uvažovat nehodlá. Podřízeným jen v dopise poděkoval za spolupráci.

„Bylo mi dlouho jasné, že prezident může vyhodit ředitele FBI z jakéhokoli důvodu, nebo i zcela bezdůvodně. Nebudu trávit čas přemýšlením o tomto rozhodnutí, ani o způsobu, jakým bylo provedeno,“ uvedl Comey. „Stalo se to a já se s tím smířím, i když budu vás a naše poslání hluboce postrádat,“ dodal Comey v dopise zveřejněném americkými médii.

Ozvěny Watergate

Comey měl před sebou ještě více než šest let z desetiletého mandátu. V historii úřadu je to přitom teprve podruhé, kdy šéf Bílého domu odvolal šéfa FBI. Naposledy se tak stalo v roce 1993, kdy z postu sesadil tehdejší prezident Bill Clinton soudce Williama S. Sessionse (není nijak příbuzný se současným ministrem spravedlnosti Jeffem Sessionsem - pozn. red.).

Jak napsal list The New York Times důvodem byly tehdy etické prohřešky včetně využívání letadel FBI pro soukromé cesty a zneužití státních peněz na přestavby ve svém sídle. Sessionse tehdy Clinton požádal, aby odstoupil sám, a vyhodil ho, až když rezignaci odmítl.

Média však v souvislosti s vyhozením Comeyho připomínala jiného amerického prezidenta - Richarda Nixona. I ten totiž vyhodil člověka pověřeného vyšetřováním kauzy, která se přímo týkala Bílého domu.

Nixon zbavil funkce nezávislého prokurátora Archibalda Coxe, který dohlížel na vyšetřování kauzy Watergate. Nixon však tehdy narazil na ministerstvo spravedlnosti. Kvůli neochotě provést prezidentovo nařízení rezignovali dva vysoce postavení zaměstnanci ministerstva, než se Nixonovi povedlo Coxe odstranit.

Prezident Trump propustil šéfa FBI: