Chtěl slib věrnosti a často mi volal, obvinil Trumpa exšéf FBI

James Comey, jehož jméno se stalo v médiích jedním z nejcitovanějších poté, co ho Donald Trump náhle vyhodil z křesla šéfa FBI, by měl předstoupit ve čtvrtek před senátní výbor pro zpravodajské služby. Měsíc od sesazení z čela FBI dostane prostor říct svou stranu příběhu.

„Potřebuji oddanost, očekávám věrnost,“ řekl podle prohlášení Trump v lednu Comeymu během jejich společné večeře. Comey prý nic neřekl ani nezměnil výraz a následovalo dlouhé ticho.

Prezident se ho prý také zeptal, zda chce zůstat v křesle ředitele FBI. Na to prý odpověděl, že chce odsloužit svůj desetiletý mandát a že politicky nestojí na ničí straně.

Comey ve svém prohlášení detailně popisuje veškerá setkání a hovory s americkým prezidentem. Při jedné večeři padlo i jméno bývalého národního bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který kvůli vazbám na Kreml odstoupil z funkce. „Věřím, že najdete způsob, jak to nechat být, jak nechat Flynna být,“ řekl podle Comeyho prohlášení prezident.

Podle Comeyho na něj Donald Trump také tlačil, aby veřejně řekl, že není předmětem vyšetřování. Comey uvádí, že minimálně jednou řekl prezidentovi, že není vyšetřován. Stejně tak mu potvrdil, že nejvyšší představitelé Kongresu znají jména lidí, které FBI vyšetřuje, a vědí, že Donald Trump mezi nimi není.

Prezident na to však prý reagoval slovy: „Potřebujeme tenhle fakt dostat ven.“ To Comey odmítl, protože pokud by se situace změnila, musel by jeho úřad vydávat opravné prohlášení.

Trump se dožadoval osobních setkání

Comey uvádí, že si vybavuje během čtyř měsíců celkem devět osobních jednání s Trumpem, tři se uskutečnily mezi čtyřma očima a šest po telefonu. Comey se následně obrátil na ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, aby zabránil jakékoli další přímé komunikaci mezi ním a prezidentem.

Comeyho prohlášení zveřejnil ve středu senátní výbor pro zpravodajské služby (celé prohlášení v originále zde). Vypovídat bude exšéf FBI před senátním výborem až ve čtvrtek. Analytici již předem naznačují, že Comeyho výpověď může být výbušná.

Trump nečekaně vyhodil Comeyho z čela FBI na začátku května. Zdůvodnil to tím, že v nyní již bývalého ředitele FBI ztratil důvěru a že ho chtěl zbavit funkce již delší dobu (více zde). Americká média však obratem začala spekulovat, že důvodem bylo vyšetřování údajných zásahů Ruska do loňských prezidentských voleb. Vyšetřování, které Comey vedl a které se může přímo týkat lidí z nejbližšího Trumpova okolí.