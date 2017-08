Lékař z chilské sekty Colonia Dignidad půjde na pět let do vězení

Německý soud svým pondělním rozhodnutím vyhověl žádosti státního zástupce a uznal rozsudek chilského soudu z roku 2011, který Hoppemu uložil pětiletý trest odnětí svobody za napomáhání k sexuálnímu zneužití šestnácti dětí.

Nyní třiasedmdesátiletý lékař po výroku jihoamerického soudu před šesti lety uprchl do vlasti. Německo přitom nesmí podle zákona své občany vydávat do zahraničí, a dlouho se tak zdálo, že Hoppe se vězení vyhne.



Podle soudů obou zemí byl Hoppe pravou rukou Paula Schäfera, který osadu Colonia Dignidad (Osada Důstojnost) počátkem 60. let založil. Do Chile za Schäferem postupně emigrovaly stovky Němců. Schäfer je totiž údajně strašil, že do západního Německa vtrhnou Sověti. Odhaduje se, že celkem žilo v osadě kolem 350 lidí (podrobný článek o tomto kultu najdete zde).

Enkláva německých emigrantů Colonia Dignidad byla svým zakladatelem Schäferem navenek prezentována jako harmonická komunita, kde muži farmaří, ženy se věnují domácím pracím a děti se učí, tančí a zpívají.

Už koncem 60. let, kdy se z osady podařilo utéct dvěma mužům, ovšem vypluly na povrch informace o diktátorském režimu v komunitě. Později se také ukázalo, že Schäfer sexuálně zneužíval děti. Schäfera za to soud v Chile v roce 2006 poslal kvůli na dvacet let do vězení, kde o čtyři roky později zemřel. Hoppe obvinění z pomáhání při zneužívání dětí odmítá a hodlá se proti němu odvolat.

O poměrech v osadě německých emigrantů se světová veřejnost dozvěděla poměrně pozdě, neboť chilský režim generála Augusta Pinocheta (1973 až 1990) držel nad kolonií ochrannou ruku. Sám ji totiž využíval k věznění a mučení svých odpůrců. Na území kolonie byl později objeven hromadný hrob obětí tyranie.

Její role v temné minulosti Chile zaujala i filmaře, kteří o osadě natočili snímek Kolonie v hlavní roli s Emmou Watsonovou a Danielem Brühlem (více o filmu zde).