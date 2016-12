Rychlý vzestup platů i překvapivé otřesy. Co přinese rok 2017?

0:17 , aktualizováno 0:17

Dalo by se říci, že Češi se nikdy neměli lépe. Tak málo nezaměstnaných a tak rychlý vzestup platů dlouho nepamatujeme. Přestože přicházející rok může přinést překvapivé otřesy, rozjetou ekonomiku by to podle řady osobností, které MF DNES oslovila, zastavit nemělo.