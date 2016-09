Zápal plic jsem podcenila, přiznala Clintonová. Do kampaně se vrátí brzy

Demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová přiznala, že podcenila zápal plic a neposlechla lékaře, kteří jí radili klid. Řekla to televizi CNN ve vůbec prvním rozhovoru od chvíle, kdy v neděli téměř upadla před nástupem do vozu po newyorském pietním shromáždění. Do kampaně se po vynucené zdravotní pauze vrátí během několika dní, uvedla.