V Mexiku uklízí místa činu forenzní čistič, krev myje při Black Sabbath

Když místo činu opustí poslední detektiv a všechny důkazy jsou pečlivě sebrány, přichází na scénu 43letý Tavera a jeho čistící prostředky. Z koberců, podlahy i závěsů poté vydrhne veškerou krev i tělní tekutiny, aby místo vypadalo jako předtím.

Všechno začalo, když bylo Taverovi teprve dvanáct let. Jednou ráno vyhlédl z bytu a viděl mrtvolu na ulici před domem, kde s rodiči bydlel. Spolu s ostatními vyšel ven, aby se podíval zblízka. To bylo poprvé v životě, kdy viděl mrtvé tělo. Muž na zemi byl bez košile a krev z něj tekla po ulici. Tavera vzpomíná, že tehdy necítil strach, ale zvědavost. Byl fascinovaný krví a nedalo mu spát, co se s ní později stane.

Kromě přihlížejících byli na místě i policisté a vyšetřovatelé a malý Donovan čekal, kdo přijde, aby krev umyl. Nikdo se však neobjevil. Když pramínek dotekl k jejich domu byla to jeho matka, kdo ji smyl vodou.

„Ptal jsem se tehdy: Kdo uklízí krev po vraždě?“ vzpomíná Tavera pro web BBC. Ten den se zeptal matky ještě několikrát a stejně tak otce, když přišel domů. Uspokojivou odpověď však nedostal a po několika dnech naléhání ho otec okřikl, že toho má dost a aby o tom už přestal mluvit.

To však zvídavému chlapci nestačilo. Šel do knihovny a nejprve studoval knihy o všeobecné medicíně a poté i specializované o forenzní medicíně. Naučil se hodně o lidském těle a co se s ním děje, když člověk umírá a zemře. Zjistil, že vražda není to samé jako nehoda. Při vraždě je na místě více krve. Krev je přitom přenašeč chorob. Přišlo mu přirozené, že když někdo odnese tělo, měl by existovat také člověk, který krev uklidí.

V sedmnácti letech tak začal experimentovat. Šel k řezníkovi a koupil si kravská játra a kosti. Doma začal zkoumat, jak vyčistit krev. To byly počátky jeho kariéry. Dnes je to už 16 let od chvíle, kdy založil svou firmu a je je jediným vládou certifikovaným forenzním čističem v zemi. „Protože jsem první, musím být nejlepší,“ řekl Tavera webu al-Džazíra. Během let vymyslel více než tři sta návodů na čištění krve. Některé časem zdokonaloval, jiné od prvního použití nezměnil.

Tavera vysvětluje, že na různé věci jsou potřeba různé metody čištění. Záleží na tom, jestli čistíte auto, koberec nebo osobní věci jako hodinky a prsteny. Stejně důležité je také, jak člověk zemřel. Pokud tělo leželo týden v koupelně ve vlhku bude potřeba jiný způsob čištění než když se někdo oběsí na kravatě v obývacím pokoji. Vždy když se tak Tavera vydává na místo činu, ptá se co přesně se stalo a jestli nebyl nebožtík nějak nemocný.

„Jsem ten poslední člověk, který je na místě činu. Přicházím, až když odejdou policisté a proběhne pohřeb,“ popsal Tavera. Pro rodinu je tak tím posledním článkem, který je nějak spojuje s tragédií. Nejdříve bral případy osobně, ale po letech otupěl. „Slušně naslouchám a pak jdu odvést svou práci,“ popsal Mexičan.

„Běžně pracuji se sluchátky na uších, pomáhá mi to se soustředit. Vždycky poslouchám tři věci: Tristana a Isoldu od Wagnera, 666 Number of the Beast od Iron Maiden a Paranoid od Black Sabbath,“ uvedl Tavera. Opera na začátku práce je prý pro uklidnění, soustředění a duševní přípravu. Když si ale obleče ochranný oblek a začne s uklízením, potřebuje prý slyšet heavy metal.

Tavera říká, že je pro rodiny něco jako terapeut. Když práci dokončí lidé někdy pláčou úlevou. Až do té chvíle totiž museli žít v domě s cákanci krve na stěnách, podlaze nebo v koupelně. Krev přitom páchne. Když je práce hotová, zápach je pryč a oni už nemusí žít s hororovou scénou před očima. „Můj cíl je, aby každé místo, kde pracuji, vypadalo, jako by se tam nic tragického nestalo,“ vysvětlil Mexičan, který do své práce postupně zasvětil celou rodinu.

To nejhorší, co kdy musel Tavera uklízet byla prý mnohonásobná vražda v Mexiko City. Čtyři ubodaní a všude kolem známky zápasu a paniky. „Bylo tam hodně vzteku a zoufalství,“ uvedl Tavera, kterému tehdy trvalo deset hodin než místo uklidil.

Mexiko patří mezi státy s nejvyšším počtem vražd na světě. Podle ministerstva veřejné bezpečnosti letos od ledna do června v Mexiku na každý den 57 násilných smrtí, což je patnáctiprocentní nárůst oproti loňskému roku.