Velká mediální ofenziva: „čínská CNN“ s neomezeným rozpočtem dobývá svět

Domácímu publiku čínští cenzoři důsledně filtrují obsah internetu, zejména se lekají zpráv ze Západu, do světa však Čína vysílá, co si zamane. Nikdo jí v tom nebrání. Čínská mediální ofenziva směrem do ciziny nyní akceleruje.

Poté, co říše středu úspěšně dobývá svět ekonomicky, chce stále více ovlivňovat i globální myšlení. Do karet jí hraje i současná krize západní liberální demokracie.

Lidé mnohde ve světě ztrácejí důvěru v západní koncepty a stratégové v Pekingu usoudili, že je ta správná doba na intenzivní propagaci „čínských hodnot“, což by mělo vést k postupnému převážení globálního názoru na jejich stranu.

Co je CGTN Čínská globální televize se z rozhodnutí prezidenta Si Ťin-pchinga stala hlavním nástrojem šíření čínské propagandy do světa. Nejde však o žádné prvoplánové vymývání mozků, ale o velice sofistikované a profesionální vysílání. Formálně spadá pod obří čínskou CCTV News, největší a nejdůležitější tamní televizní síť. Stanice vysílá 24 hodin denně, program se skládá ze zpravodajství, publicistiky, komentářů, diskusí i dokumentů. Je zaměřen na globální publikum, na zámořské čínské komunity stejně jako na anglicky hovořící diváky v samotné Číně. CGTN sestává ze šesti cizojazyčných kanálů (anglický, španělský, francouzský, arabský, ruský a speciální dokumentární kanál vysílající v angličtině). Satelitní vysílání lze sledovat prakticky na celém světě, stejně tak jako internetové. Projekt má k dispozici prakticky neomezené finanční prostředky a v nejbližších letech má dále expandovat.

Hlavním nástrojem čínské propagandy namířené do ciziny je jakási obdoba americké CNN, Čínská globální televizní síť (CGTN), jež začala působit poslední den loňského roku a jejíž vysílací kanály většinou navázaly na již fungující zahraniční vysílání čínské televize CCTV.

„Ukažte Čínu v dobrém světle“

„Představte dobře čínský příběh,“ zněl pokyn samotného prezidenta Si Ťin-pchinga.

Čína pumpuje do CGTN obrovské sumy v řádu miliard dolarů. Sleduje tím přinejmenším dva cíle. Tím prvním je udělat na svět dojem, tedy řádně vyleštit svou image, která v posledních letech nebyla právě z nejlepších. Druhým je pak být zároveň protipólem k západním médiím, jež pekingské vedení dlouhodobě kritizuje za „štvavé články“ a „útočné postoje“.

Expanze každopádně začala. Ideálem je, aby v blízké budoucnosti i lidé na Západě usedali k čínské televizi pokud možno každý večer a začali rodící se supervelmoc vnímat v dobrém světle.

Jedno je třeba zdůraznit, čínské globální vysílání není žádným prvoplánovým vymýváním mozků, ale velmi profesionálně odvedenou prací. Vedení sítě ostatně najalo i řadu zkušených novinářů, kteří prošli prestižními západními médii. Vyslovená propaganda se podává ve velice „soft“ formě. Důraz se klade na „ofenzivu přátelství“. O záležitostech pro Čínu „závadných“ se pak prostě nehovoří.

Čínský model jako alternativa

„Čínská mediální ofenziva byla spuštěna v době, která je Pekingu velice příznivě nakloněna,“ uvedla pro list The Christian Science Monitor berlínská analytička Mareike Ohlbergová, která studuje metody čínské globální propagandy. „V narůstající krizi liberální demokracie na Západě spatřuje čínské vedení prostor pro naladění globálního mínění ve prospěch svého politického modelu,“ dodala.

Čína už přesvědčila svět o tom, že její ekonomika dokáže být veleúspěšná. Nyní se snaží vnutit mu stejný pohled i na svůj politický systém. To je však daleko těžší úkol, vady systému – drsné pronásledování jinak smýšlejících lidí, útlak národnostních menšin a zásadní porušování lidských práv – jsou totiž všeobecně známy.

Nedávné průzkumy Pew Research Center ukázaly, že Čínu nepříznivě vnímá 55 procent Američanů, přičemž v roce 2007 jich takto smýšlelo jen 39 procent. Obyvatelé mnoha zemí západní Evropy sdílejí podobné názory.

„Změna názvu na CGTN ukazuje, že Čína chápe, že k úspěchu televize ve světě je třeba poněkud zakrýt zjevné vazby na čínská oficiální média,“ vysvětluje americká analytička Anne-Marie Bradyová. Pokud však strana vyžaduje absolutní loajalitu sdělovacích prostředků, bude takové „oddělení“ vždy jen fiktivní.

Čína je na druhou stranu pověstná tím, že dokáže čekat a plánovat na dlouho dopředu. Kanály CGTN dnes mají přes 43 milionů fanoušků na Facebooku – prý nejvíc ze všech velkých televizních sítí ve světě, tedy víc než známí giganti CNN a BBC.