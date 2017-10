Loutky Si Ťin-pchinga i podnikatelská esa. Kdo určuje směr moderní Číny?

Posuzování vlivu v komunistické Číně je komplikované nejen pro laickou veřejnost, ale také pro experty na tamní politické dění. Politické postavení ještě nemusí korespondovat se skutečnou mocí. Tu naopak v rukách drží v mnoha případech lidé mimo vedení strany. Experti oslovení serverem CNN se pokusili sestavit žebříček těch nejvlivnějších. Celkem padlo 24 jmen. Kdo z nich se propracoval na nejvyšší příčky?

5. Li Kche-čchiang

Premiér Číny Li Kche-čchiang by měl mít podle západních měřítek patrně nejsilnější postavení v zemi. V komunistické Číně to však neplatí. I přesto se dostal na pátou příčku žebříčku. Na premiérský post ho v roce 2012 dosadil po nástupu do čela strany Si Ťin-pching. „Coby správce druhé největší ekonomiky světa se musí umět vypořádat s komplexní ekonomickou, sociální a technologickou transformací největší země světa,“ upozornil politolog Zhijue Bo.

Li Kche-čchiang

Nabízí se proto otázka, proč se Li neumístil na čele žebříčku. Podle profesora politologie na King’s College v Londýně Kerry Browna mu škodí fakt, že nemá vybudované konexe napříč nejvyšším vedením strany. Do vysoké politiky ho přivedl bývalý prezident Číny Chu Ťin-tchao. Po nástupu Si Ťin-pchinga se sice vyhoupl na premiérský post, další vliv si však nevybudoval.

Brown ho tak považuje spíše za určitého správce ve vedení strany, který má už ze své funkce rozhodující vliv v mnoha ohledech, zároveň však nepřichází s vlastními nápady a nebuduje si síť „svých lidí“, na což může v budoucnu doplatit. Ne náhodou se spekuluje, že na blížícím se stranickém sjezdu přijdou velké personální změny. V krajním případě by mohly stát i místo současného premiéra.

4. Ma Huateng

Čtvrtou příčku opanuje zástupce mimo politickou sféru. Ma Huateng je zakladatelem společnosti Tencent, která provozuje program WeChat nahrazující v Číně zakázaný Facebook a Twitter. Program využívá takřka každý Číňan připojený na internet. Huateng je podle magazínu Forbes považován za třetího nejbohatšího občana Číny.

„Díky WeChatu má ohromný vliv. Několika silným společnostem v uplynulých letech přistřihl křídla. Technologický sektor však tomu unikl takřka bez úhony,“ myslí si Tom Rafferty ze společnosti Economist Intelligence Unit.

Ma Huateng

Příběh Ma Huatenga se podobá osudům zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. Ma založil společnost Tencent v roce 1998 společně se svými kamarády z univerzity. O dvacet let později se z jejich aplikace WeChat stala nejvyužívanější komunikační aplikace na světě. Může se chlubit miliardou uživatelských účtů.

Experti však varují, že i na velké internetové společnosti může v následujících letech dopadnout krize. Zažehnout ji může stále těsnější kontrola čínského internetu. V srpnu například vešel v platnost zákon, který zakazuje jakákoliv anonymní diskusní fóra nebo příspěvky.

V červenci komunistická vláda rozhodla o zákazu VPN. Ten uživatelům internetu umožňoval přístup i na zahraniční stránky neregulované režimem (více o kontrole internetu v Číně se dočtete zde).

3. Wang Čchi-šan

Pomyslnou bronzovou medaili ukořistil Wang Čchi-šan, obávaný lovec korupčníků, který do funkce nastoupil v roce 2012. Od té doby ukončil kariéru stovkám politiků i obchodníků.

V čele Ústředního výboru pro disciplinární inspekci si vybudoval pověst nemilosrdného přisluhovače prezidenta. Podle magazínu The Economist funkcionáři strany říkají, že „by raději potkali ďábla než pana Wanga“.

Wang Čchi-šan

Experti na dění v Číně Wanga považují za klíčovou figurku v ruce Si Ťin-pchinga. Bez něj by byla síla prezidenta poloviční. Paradoxně i sám Wang v posledních měsících čelí útokům a obviněním z korupce. Soupeře našel v čínském podnikateli v exilu Guo Wengujovi. Ten útočí na přední představitele čínského režimu z bezpečí Spojených států.

Další slabinou Wanga může být i jeho věk. V 69 letech bude už na nadcházejícím sjezdu čelit rostoucím tlakům na odchod do důchodu. Za sebou však stále má sílu a vliv Si Ťin-pchinga (více o Wangovi se dočtete zde).

2. Jack Ma

Těsně pod první příčkou skončil zřejmě nejznámější byznysmen z Číny Jack Ma, zakladatel veleúspěšné firmy Alibaba. Ročně se v jeho společnostech protočí stovky miliard dolarů. Ma je nejbohatším Číňanem a osobně se setkal s velikány světové politiky, mezi kterými nechyběl Barack Obama či Donald Trump (profil Jacka Ma si můžete přečíst zde).

Jack Ma

Velkou část zisků investuje do vývoje moderních technologií. Budoucnost vidí v umělé inteligenci, strojovém učení či cloudových technologiích. Do všech těchto sektorů masivně investuje a Čínu tak drží ve světové inovační špičce. V dubnu letošního roku však varoval, že robotizace se musí zavádět s rozmyslem. Robotické technologie by podle něj měly zastávat jen práci, kterou lidé nemohou (více zde).

Ani obchodníci velikosti Jacka Ma však nejsou v Číně nedotknutelní, což v minulosti poznal i jeho blízký spolupracovník Wang Jianlin, který musel pod tlakem Pekingu odstoupit od několika mezinárodních kontraktů.

1. Si Ťin-pching

Nejmocnějším mužem v Číny je nepřekvapivě prezident a generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Si Ťin-pching. Jak už vyplynulo z předchozích řádek, jeho vliv sahá ke všem vysoce postaveným politikům.

Si Ťin-pching

„Pět nejmocnějších lidí v Číně jsou předseda strany, prezident, vrchní velitel ozbrojených sil, autor knih, které v knihovnách okupují nejlepší poličky a člověk, o kterém Lidový deník píše jako o hlavním komentátorovi globalizace – jinými slovy Si, Si, Si, Si a Si,“ myslí si Jeffrey Wasserstrom, profesor historie na Kalifornské univerzitě.

Si je podle mnohých expertů nejsilnějším vůdcem Číny za mnoho desítek let. Jeho postavení navíc může upevnit i nadcházející stranický sjezd. Jméno prezidenta se v médiích objevuje už nyní výrazně častěji, než jména jeho předchůdců.

Soupeře bude podle expertů v následujících letech hledat jen velmi těžko. Od nástupu do čela strany v roce 2012 v podstatě konstantně upevňuje svou moc. Obklopuje se loajálními lidmi a opatrně buduje také vztahy se zahraničím. Pochopitelně v nejlepších zájmech Číny.