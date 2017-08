Čínští turisté se hrnou do Severní Koreje. Je v tom kus nostalgie, tvrdí

„Jsme zvědaví. Chceme vidět, jak žijí,“ říká Sü Ťüan, který spolu s přáteli a rodinou přijel z čínského města Chang-čou, předtím, než překročí řeku Amnokkang, která tvoří přirozenou hranici mezi Čínou a Severní Koreou.

Na rozdíl od minulosti ale odděluje také dva jiné světy - ekonomicky stále úspěšnější Čínu a hospodářsky zdevastovanou zemi pod diktátem Kim Čong- una.

Přes hraniční kontroly projíždějí každé ráno desítky autobusů přeplněných čínskými turisty, kteří během týdenního zájezdu navštíví severokorejská významná místa včetně hlavního města Pchjongjangu.

„Chci jen ten pocit nostalgie, vidět zemi, která je chudá, jako byla Čína, když jsem byl mladý,“ líčí svou motivaci pro návštěvu KLDR asi padesátiletý muž z provincie Ťi-lin, který nechce říci své jméno.

Někteří turisté zmiňují i obavy spjaté s vyhrocenou situací kolem raketových testů komunistického režimu v nedávných měsících a slovní přestřelky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Pořadatelé zájezdů, ale ujišťují, že zájem o nejizolovanější zemi světa je pořád velký. Poslední roky navíc neustále roste.

Sošky Kim Ir-sena a pohostinní Severokorejci

Reklamní leták inzerující jednodenní návštěvu města Sinuidžu, které leží hned za mostem přes hraniční řeku Amnokkang, láká na bronzové sošky zakladatele KLDR Kim Ir-sena, návštěvu továrny na kosmetiku, muzea revoluce či kulturního parku.

„Můžete hodovat na severokorejských specialitách od vřelých a pohostinných Severokorejců,“ píše se také v prospektu.

Čínské úřady od roku 2012 nezveřejňují počty turistů, kteří se do KLDR vydali (v roce 2012 to bylo 237 tisíc lidí). Agentura China News Service nicméně uvádí, že v druhé polovině roku 2016 do země cestovalo 580 000 Číňanů jen z provincie Tan-tung, která s diktaturou sousedí. Podle agentury je 85 procent čínských turistů právě z této provincie.

Jedna ze společností, pořádající zájezdy pro dobrodružněji naladěné jedince, uvedla, že v posledních týdnech obdržela počty dotazů na to, jestli je bezpečné do KLDR cestovat.

„Ale ti, kteří se ptají, už jsou často svým srdcem na cestě. Představa trochy nebezpečí dodává Severní Koreji punc vzrušení a mystičnosti,“ uvedla agentura.

Klip líčí Kimův Pchjongjang jako moderní město (2014):