Čínská hra o trůny: Proč nyní padl mocný vůdce Sun

Ukazuje se, že být nejvyšším komunistickým bossem ve více než třicetimilionovém Čchung-čchingu (v možná nejlidnatějším městě světa vůbec), je krajně riskantním zaměstnáním.



Kdysi ambiciózní Po Si-laj, který byl jen krůček od funkce čínského premiéra, by mohl vyprávět. Jako šéf komunistické strany v Čchung-čchingu nuceně skončil v roce 2012.

Později byl v největším politickém skandálu Číny za posledních několik desítek let odsouzen na doživotí za zneužití moci a korupci. Nyní mnohé nasvědčuje tomu, že jeho nástupce Sun Čeng-cchaj by mohl dopadnout podobně.

Jeho náhlé zapuzení je nejspíš součástí už nějaký čas běžící zákulisní „čínské hry o trůny“, jejímž hlavním hybatelem je sám čím dál více autoritářský čínský prezident Si Ťin-pching.

Jde o to, že se blíží klíčový podzimní sjezd komunistické strany, který schválí předem dohodnutá „škatulata, hýbejte se“ v nejvyšších mocenských orgánech. Boj o posty je proto nyní v plném proudu.

Sjezd potvrdí na dalších pět let Si Ťin-pchinga, to je více než jisté. Jde ovšem o složení dalších klíčových orgánů, především sedmičlenného stálého výboru politbyra a pětadvacetičlenného politbyra. Ukazuje se, že současný vůdce nechce v probíhající nástupnické bitvě ponechat nic náhodě.

Nemilosrdný mocenský boj

Evidentně se řídí vlastními nemilosrdnými pravidly, jež velí bez pardonu odstranit každého potenciálního soka. Boj s korupcí, kterou Si Ťin-pching označuje za největší hrozbu pro budoucnost komunistické strany, je pro to téměř ideálním nástrojem.

Co se týče samotného Sun Čeng-cchaje, zatím není zřejmé, kvůli čemu je konkrétně vyšetřován. Všemocný protikorupční úřad v úterý stroze oznámil, že se Sun dopustil závažného porušení disciplíny, což je čínský eufemismus pro korupci v partajních řadách.

Na sjezdu má být vyměněno až pět ze sedmi členů stálého výboru politbyra (zřejmě zůstanou jen prezident Si Ťin-pching a premiér Li Kche-čchiang), nejmocnějšího orgánu, který určuje veškeré dění v zemi. Sun, který je ve třiapadesáti letech nejmladším členem politbyra (jeho odvolání dosud oznámeno nebylo), byl až do nynějška vnímán jako horký kandidát na křeslo ve stálém výboru.

Klasická ukázka síly

Ještě loni se Sun hřál v paprscích Siovy milosti, prezident mu veřejně potřásal rukou a nadšeně chválil jeho vedení v Čchung-čchingu. Sun, ačkoli má údajně blízko ke svazácké frakci exprezidenta Chu Ťin-tchaa, veřejně přísahal Si Ťin-pchingovi absolutní loajalitu a vychvaloval jeho politickou moudrost.

Teď muž, kterého chválil, jeho slibnou kariéru nekompromisně vyrval z kořenů. 15. července Sun Čeng-cchaj náhle zmizel.

„Stal se obětním beránkem a jeho osud je vzkazem celé straně,“ uvedl pro list The New York Times Wu Čchiang, publicista a někdejší profesor na Pekingské univerzitě. „Si Ťin-pching tak vyslal signál, že se necítí být vázán pravidly pro povyšování stanovené předchozími generacemi vůdců,“ dodal.

„Byla to klasická ukázka síly,“ uvedl pro agenturu AP Willy Lam, dlouholetý pozorovatel čínských politických elit z Hongkongské univerzity. „Je zjevné, že za pět let v čele Číny si Si Ťin-pching vybudoval vlastní mocenskou frakci, zatímco ostatní se mu podařilo zatlačit do pozadí,“ dodal.

V čele Čchung-čchingu už Sun Čeng-cchaje nahradil Čcheng Mi-ner, chráněnec a někdejší blízký spolupracovník Si Ťin-pchinga. Už se nechal slyšet, že hodlá z megaměsta vyhnat „temné dědictví“ Po Si-laje.

Podle Willyho Lama poslouží eliminace Sun Čeng-cchaje, ať už se skutečně dopouštěl korupčního jednání nebo ne, k demonstraci politické moci Si Ťin-pchinga a k dalšímu utužení jeho už tak téměř neotřesitelného postavení.

Vyhraje to i u obyčejných Číňanů, kteří si řeknou, že strýček Si, jak ho titulují, je spravedlivý, neboť ve svém svatém zápolení s úplatkářstvím neuhne ani před těmi nejvyššími. Si tak svým tahem klasicky zabije dvě mouchy jednou ranou.