Čínští komunisté bojují o dětské duše, ideologická výchova přitvrzuje

Si má vlastní ideologii Si ťin-pching se zřejmě dočká vlastní politické ideologie. Na probíhajícím stranickém sjezdu ji vyzdvihlo hned několik představitelů stálého výboru politbyra, což svědčí o tom, že prezidentovy myšlenky budou vepsány do stanov strany. To je výsada, která zatím patří pouze Mao Ce-tungovi a Teng Siao-pchingovi. Prezident ve středečním projevu načrtl dlouhodobý cíl rozvoje Číny, která by se podle něj měla stát do roku 2050 "moderní socialistickou velmocí se zásadním celosvětovým vlivem". zdroj: ČTK