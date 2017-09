Čínská omladina rapuje v rytmu propagandy. Za dozoru stranického aparátu

Li „Pissy“ I-ťie navlečený do tmavé kšiltovky a zářivě žlutého trička ani zdaleka nevypadá jako oddaný nástroj propagandy čínské státostrany. Jeho kapela Tchien-fu Š’-pien se však u představitelů režimu těší velké oblibě. Partička raperů se v mladých Číňanech snaží vzbudit vlastenectví a obdiv k politbyru. S písněmi jako „Rudá síla“ či „Tohle je Čína“ si získala obdiv milionů lidí.

„Pokud bude strana stále lpět na starých pořádcích, mladí lidé ji budou odmítat. Musíme se vzbouřit a zakřičet: Proč nemůže být čínská omladina víc vlastenecká? Pokud se generace devadesátých let nedokáže dostat do celého tohoto systému, kam bude naše země směřovat?“ řekl reportérům Li.

Vláda v Pekingu má v posledních letech podobný pohled. Oslovila několik mladých umělců, kteří pomáhají šířit myšlenky strany mezi náctiletými Číňany. K nejoblíbenějším patří v tomto ohledu chlapecká kapela TFBOYS. Každý ze členů má na internetu početné publikum. Na síti Weibo je sleduje asi třicet milionů lidí.

„Podobný styl propagandy je krokem kupředu, mnohem více sedí cílovému publiku. Obyčejní lidé dnes odmítají starý formát v podobě Lidového deníku nebo televizní stanice CCTV,“ vysvětluje Čchiao Mu z Pekingské univerzity. S propagandou pomáhá i Komunistická liga mládeže, která na server Bilibili (čínská obdoba YouTube) nahrává hudební klipy s nacionalistickou tematikou.

Z internetu až na sporné ostrovy

Kapela Tchien-fu Š’-pien se do hledáčku Komunistické ligy mládeže dostala loni, kdy se v písni „Rudá síla“ opřela do tchaj-wanské prezidentky Cchaj Jing-wenové. Ve verších rapeři připomněli, že Tchaj-wan vždy bude čínský, bez ohledu na snahy o samostatnost. Video nasbíralo sedm milionů zhlédnutí.

Li I-ťie je členem kapely Tchien-fu Š'-pien

Krátce na to se kapele ozvali zástupci strany a pro další píseň nabídli moderní nahrávací studio. Loni v září se rapeři zapojili do diplomatického boje o sporné souostroví v Jihočínském moři. Svůj klip natočili přímo na jednom z malých ostrůvků.



Li tvrdí, že jeho kapela se během několika měsíců dostala do vysokých politických kruhů. Běžně večeří s politiky i propagandisty strany. Vyměňují si nápady, jak nejlépe působit na mladé publikum. Rapeři například poněkud zmírnili svá vystoupení, zároveň se však nebojí zmiňovat i témata jako korupce či znečištění ovzduší. Nikdy však nepřekročí hranici, kterou jim stanoví strana.

Se slávou se na kapelu snesla i kritika. Největší odpor vyvolala skladba oslavující Mao Ce-tunga. Lidé na sociálních sítích si stěžovali, že kapela glorifikuje období čínské kulturní revoluce mezi lety 1966 a 1976. Toto období čínský dějin je přitom spojeno s chaosem a násilnostmi, které si podle některých historiků vyžádaly až 1,5 milionu mrtvých. Jiní kapelu označují za nástroj propagandy a nazývají ji „wu-mao“. Tak se označují lidé, kteří na sociální sítě za úplatu strany vkládají vlastenecké příspěvky.

Rázné kroky proti odpůrcům režimu

I přes aktuální snahy o oslovení mladší generace čínský komunistický režim stále netoleruje většinu podvratného umění. K nejznámějším umělcům, který si znepřátelil stranu, patří Aj Wej-wej. Otevřený kritik Pekingu strávil desítky dní v domácím vězení. V roce 2015 z Číny odešel. O sedm let dříve přitom pomáhal s návrhem Pekingského národního stadionu, který se stal symbolem olympijských her v roce 2008. Letos vystavoval některá ze svých děl i v Praze (psali jsmezde).

Režimu se znelíbil rovněž blízký spolupracovník Aj Wej-Weje Cuo-siao Cu-čou. Režim tomuto hudebnímu producentovi v letech 2011 až 2014 zakázal činnost. Cuo-siao Cu-čou nakonec podlehl tlaku a rozhodl se jít na ruku straně. Svou tvorbu nyní uzpůsobuje tak, aby souzněla s rétorikou Pekingu. Do sporu se stranou se dostal i Cchuej Ťien, autor slavné rockové písně Nothing to My Name, která se stala hymnou studentů při protestech na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 (rozhovor s jedním z účastníků protestů si můžete přečíst zde).

Li je však se svou aktuální slávou více než spokojený. Aktuálně chystá píseň u příležitosti 19. sjezdu Komunistické strany Číny. Bude se jmenovat „Dopis pro prezidenta Si Ťin-pching“. Paradoxní je, že i když se stal Li hlasem komunistické propagandy, sám do strany zatím nevstoupil. Prý by to nešlo dohromady s mladickou rebelií.

Sjezd komunistické strany začne 18. října. Na sjezdu má být vyměněno pět ze sedmi členů stálého výboru politbyra, který určuje dění v zemi. Ve výboru podle analytiků zřejmě zůstanou jen prezident Si Ťin-pching a premiér Li Kche-čchiang. Obvykle sjezd trvá asi deset dní.

Prezident Si Ťin-pching podle předpokladů sjezdem zahájí svůj druhý pětiletý mandát jako vůdce komunistické strany, a tím také jako vůdce Číny. Sjezd komunistů bude pro něj rovněž první příležitostí, kdy bude moci obsadit nejvýznamnější pozice ve vedení země svými spojenci a upevnit si moc.