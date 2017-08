Číňan převážel v zavazadle ruce svého bratra

„Zeptal jsem se ho, co má v zavazadle, a on mi odpověděl, že lidské ruce,“ popisuje situaci jeden ze zúčastněných. Zaměstnanci bezpečnostní služby muže ihned zadrželi, protože měli za to, že je zapletený do vraždy. Teprve poté nešťastník - média uvádí pouze příjmení Čeng - vysvětlil, že jsou to amputované ruce jeho bratra, který o ně přišel po zásahu elektrickým proudem.

Čeng dále řekl, že bratr ho požádal, aby mu s převozem končetin pomohl. Chtěl si je uložit, a mít tak jistotu, že po smrti budou končetiny pochovány spolu s jeho tělem. Má-li totiž nebožtík dojít klidu, musí být podle čínské tradice tělo po smrti zpopelněno či pohřbeno vcelku.

Ruce bude potřeba přepravit jinou cestou

Případ, který se stal koncem července, rozproudil mezi čtenáři živou debatu: lékařský personál by totiž v případě převozu částí lidského těla měl správně poskytnout patřičné dokumenty.

Deník South China Morning Post s odkazem na zaměstnance autobusového nádraží uvedl, že cestující nemohou s ohledem na bezpečnost a hygienu převážet části lidského těla v autobusech, i kdyby měly všechny náležité dokumenty.

Ostraha muže propustila poté, co jeho výpověď ověřila v nemocnici, kde jeho bratr ležel. Čeng bude muset najít jiný způsob, jak amputované končetiny do domovského města dopravit, napsala místní média.