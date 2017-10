Komunisté v Číně zahájili sjezd. Očekává se, že na něm Si upevní moc

Si na úvod týdenního kongresu vyzdvihl úspěch tažení proti korupci a prohlásil, že země má před sebou světlé zítřky i těžké výzvy. Zdůraznil rovněž, že Peking usnadní přístup zahraničním investorům a rozhodující roli v čínské ekonomice budou hrát tržní síly. Informovala o tom agentura Reuters.

Si ve svém úvodním projevu prohlásil, že boj proti korupci „drtivě nabral na síle“. Během jeho pěti let ve funkci se trestu za přijímání úplatků dočkaly tisíce úředníků včetně vysokých funkcionářů. Klíčová postava protikorupčního snažení a jeden z nejbližších prezidentových spolupracovníků Wang Čchi-šan by měl přitom být vzhledem k věkovému pravidlu mezi těmi členy výboru politbyra, které kvůli překročení 68 let věku čeká výměna.

Právě Wang by však mohl podle části pozorovatelů ve funkci zůstat, čímž by Si porušil zmíněné neformální pravidlo a mohl si tak připravit pozici pro vlastní setrvání ve funkci po dovršení zmíněného věku.

Prezident se podle agentury AP nezvykle otevřeně vyjádřil k hospodářským a sociálním výzvám, které stojí před druhou nejsilnější ekonomikou světa. Mezi nimi jmenoval rostoucí příjmovou nerovnost, problémy s nezaměstnaností, nedostatečnou vzdělaností či zdravotní péčí. Čína podle něho posílí tržní orientaci směnného kurzu své měny a finančního systému a rovněž uvolní pravidla pro přístup zahraničních investorů.

Si během projevu, v němž nastolil priority čínské vládnoucí strany na příštích pět let, také zdůraznil, že Peking nesleví z politiky jedné Číny a nebude tolerovat žádné snahy o nezávislost Tchaj-wanu, kterým úspěšně bránil celých pět let jeho vlády. Pochvalně se rovněž vyjádřil o čínské výstavbě umělých ostrovů ve sporné oblasti Jihočínského moře či o plánech na vybudování nové Hedvábné stezky, infrastrukturního projektu spojujícího Čínu s Evropou a Afrikou.

Sjezd se jako obvykle koná za zavřenými dveřmi a nejdůležitějším úkolem téměř 2 300 účastníků bude volba nového ústředního výboru s více než dvěma stovkami plnohodnotných členů. Výbor pak jmenuje nejužší vedení, jímž je 25členné politické byro a sedmičlenný stálý výbor politbyra. Jeho složení a případní noví členové budou známi až na závěr sjezdu 24. října.