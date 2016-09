Čína se bojí víc Clintonové než Trumpa. Velkohubý klaun je menší zlo

Hillary Clintonová je „stará čarodějnice“, „železná lady“ a „vzteklá velká pusa“. Pokud soudíte, že tyto přidrzlé charakteristiky vyšly z úst mnohdy neomaleného Donalda Trumpa, jste vedle. Čas od času se objevují v čínském stranickém tisku.

Trumpa sice úvodník čínského státního listu Global Times nedávno nazval „hulvátem“ a „velkohubým klaunem“, nic to však nemění na skutečnosti, že Čína je jedna z mála zemí na planetě, která by republikána Trumpa viděla v Bílém domě raději než jeho soupeřku v klání o křeslo amerického prezidenta Hillary Clintonovou.

Není to věc nějakých sympatií či antipatií. Za touto preferencí stojí pragmatické úvahy čínských stratégů. Hillary si prostě v Pekingu vyhodnotili jako mnohem tvrdší překážku čínských zájmů ve světě. Mají s ní už své - z čínského pohledu - negativní zkušenosti.

Už v roce 2010, ještě jako americké ministryně zahraničí, vyvolala Clintonová pobouření v Pekingu, když zarytě trvala na tom, že územní spory v Jihočínském moři (v nichž Čína stojí proti všem ostatním aktérům) se musí stát základem nové agendy americko-čínských vztahů. Nyní, když rozepře o tamní ostrovy vrcholí, pohlíží Peking na prezidentské ambice Clintonové s rostoucími obavami.

Budou poslouchat na slovo

Ale nejde jen o Jihočínské moře. Clintonová, stane-li se prezidentkou, slibuje celkově tvrdší postoj vůči stále mocnější Číně, než jaký předváděl Barack Obama. „Vím, jak jednají, a oni moc dobře vědí, že když se já stanu prezidentkou, pak budou muset poslouchat na slovo, protože jsme připraveni jednou provždy zabezpečit, aby se k nám chovali spravedlivě, nebo jim bude zabráněno v přístupu na náš trh,“ prohlásila Hillary během předvolebního vystoupení v Pensylvánii.

Clintonová o Číně „Čína nelegálně zaplavuje náš trh laciným zbožím, krade naše obchodní tajemství, manipuluje se svou měnou, poskytuje nespravedlivé preference svým státním podnikům a diskriminuje americké společnosti. Stanu-li se prezidentkou, zabezpečím, aby se k nám chovali spravedlivě.“

Jistě, v předvolební kampani se většinou dost přehání a leccos vyznívá přepjatě ve srovnání s realitou, Peking však nemůže podobná slova pustit jedním uchem tam a druhým ven. Pokud připočteme dosti nekompromisní postoje Hillary Clintonové v oblasti lidských práv a její důležitou roli v nové orientaci Spojených států na asijsko-pacifický prostor, pak není divu, že v Číně osmašedesátiletou zkušenou političku moc „nemusí“.

„Otevřu před čínským vedením ty nejožehavější otázky, od hackerských útoků až po lidská práva, změny klimatu a obchodní problémy,“ slibuje Hillary.

Její prezidentský soupeř Donald Trump sice také podráždil Peking prohlášeními, že „Čína znásilňuje Spojené státy svou nepoctivou obchodní politikou“, ale do značné míry je pro Číňany neznámou veličinou. Úředníci čínského ministerstva zahraničí prý nad ním i při soukromých rozhovorech s cizími diplomaty krčí rameny. Zjevně netuší, co si o něm mají myslet.

Podnikatel, s tím lze jednat

„Clintonová by byla krajně obtížným partnerem,“ svěřil se agentuře Reuters nejmenovaný čínský diplomat, zatímco však Trumpa nedokázal charakterizovat. „Kdo je Trump, to opravdu nevíme. Máme zprávy, že nenávidí muslimy, jisté zdejší kruhy by ho přijaly dobře,“ naznačil čínský úředník s vazbami na armádu.

Trump o Číně „Vzali nám naše pracovní místa, vzali nám naše peníze, vzali nám vše. Nemůžeme dál dovolovat Číně, aby znásilňovala naši zemi, což nyní děláme. Zvrátíme to!“

Obecně lze říci, že Číňané považují Donalda Trumpa hlavně za podnikatele. A s těmi lze vyjednávat, třeba drsně, ale vyjednávat a uzavírat dohody. Právě v tom jsou Číňané mistry. I to je důvod, proč by jim Trump „seděl“ lépe. Stejně jako předpoklad, že miliardář by na Peking nebyl zdaleka tak tvrdý v oblasti lidských práv.

Čína má sice zjevně svého favorita na Bílý dům, ale na druhé straně doufá, že ať vyhraje kdokoli, pochopí, že obě země se vzájemně potřebují.

„Je to nejdůležitější dvoustranný vztah na světě. Čína potřebuje USA a naopak,“ řekl agentuře AP anonymní zdroj z blízkosti čínského vedení. „Těžko říci, kdo bude menším ze dvou zel,“ dodal.