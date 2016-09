Z Afriky mizí osli. Číňané je skupují a dělají z nich masti

Jsou země, odkud by mohli osly vyvážet ve velkém, ale Afrika už k nim nepatří. Číňané plundrují Afriku tak, že tam místy není slyšet ani zahýkání.

Afričtí osli jsou teď v tubách v čínských lékárnách. Móda je móda. A jako obyčejně na ni nejvíc doplácí osel.

Zní to směšně, skoro jako parodie, ale tenhle příběh o tom, jak se afričtí osli mění v mast, vypadá zlověstně. Je na něm názorně vidět, jak to dopadá, když miliarda 350 milionů Číňanů něco chce.

Západoafrický Niger se právě stal další v řadě afrických zemí, které zakázaly vývoz svých oslů, protože by jich byl už kritický nedostatek. Kvůli tomu zakázal i jejich zabíjení. V srpnu už totéž udělalo Burkina Faso.

V Botswaně zase zatkli pašerácký gang, který místo lidí podloudně vyvážel ze země osly. Svážel je ze Zimbabwe a Namibie, tedy z území velkého jako půl západní Evropy. Místo určení: Čína, jak jinak. A do Číny mají putovat hýkavci, kvůli nimž se nedávno otevřela zbrusu nová jatka v Keni. Pro Čínu by měli vyrůst také ti oslové, kvůli jejichž chovu mají být v JAR narychlo zřízeny školicí programy, aby se farmáři mohli přiživit na hýkajícím Klondiku.

Toho, že osli mizí, si Afričané všímají už několik let. Rychle ubývají v pásmu od Mali přes Burkina Faso, Nigérii až po Namibii. Číňané nejsou samozřejmě oslové, aby toto zvíře chtěli dovážet jen tak. Mají mocnou motivaci: vrásky, zdraví a podobně.

Ceny oslů raketově stoupají

Obecně řečeno, osli jsou pro ně něčím jako nosorožčí rohy. To hlavní je v oslí kůži. Vyvaříte ji a uděláte z ní skutečně kvalitní želatinu, pomažete se s ní a pak věříte, že má opravdu léčivé účinky. Že vám okysličuje krev, zesiluje imunitu, že se cítíte lépe, protože oslí mast je všestranný životabudič. Kromě toho vyhlazuje vrásky, celkově omlazuje a – jak jinak – je to účinný postelový doping, lepší než nějaké modré pilulky.

Protože Číňané si to myslí, je z toho obrovský obchod, protože vše se odehrává ve velkém. Do jatek v Ouagadougou, hlavním městě Burkina Fasa, přijíždějí podle agentury AFP denně kamiony až z Mali nebo Mauritánie. V Nigeru letos prodali do Číny už 80 tisíc oslů, loni za celý rok jen 27 tisíc.

Ceny raketově stouply. BBC uvedla, že takový nigerský osel dřív stával v přepočtu osm set až tisíc korun, dneska vyjde na třikrát až čtyřikrát tolik. V Burkina Fasu stála oslí kůže něco přes stovku, teď byste zaplatili tisícikorunu a víc.

A to je problém.

Bonanza volá, a tak lidé přestávají chovat dobytek a pořizují si osly.

Současně je však oslů málo. Nikdy jich nebylo moc, jelikož nebyli důležití k přežití jako krávy nebo kozy. A protože jdou všichni na export, najednou chybějí osli, kteří by v savaně trpělivě nosili kanystry s vodou nebo pytle s moukou, Jsou v čínských drogeriích. A ti, co zůstali doma, jsou najednou na listině ohrožených zvířat.