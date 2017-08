Změkčíme protikuřácký zákon, plánuje ministr. Mezi politiky má spojence

Byl to jeden z nejdéle projednávaných a nejvášnivěji rozebíraných zákonů posledních let. A­ může se to opakovat. Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) chce protikuřácký zákon změkčit.

„Nemám problém přiznat, že se něco nevychytalo,“ říká Chvojka. „Narazil jsem na problém v restauraci, kde mají velkou pergolu. Nemůže se pod ní kouřit, protože jde o pevnou konstrukci. To jsme nedoladili a chci to změnit,“ vysvětluje ministr.

Jan Chvojka

Do říjnových voleb už na změnu není čas. Chvojka – jako jednička ČSSD v Pardubickém kraji má místo v nové Sněmovně takřka jisté – chce proto s návrhem přijít po volbách.

Byť je mu jasné, že půjde i proti některým svým spolustraníkům. Zákon totiž pochází z dílny sociálnědemokratických ministrů zdravotnictví.

A Chvojkovi se hlásí spojenci. „V ­zákoně jsou věci, které se budou muset do budoucna opravit,“ přitakává poslanec TOP 09 Martin Plíšek. „U venkovní zahrádky by podle mě mělo být jedno, jestli je zakrytá, nebo ne. Pokud je tam zajištěno větrání ze tří stran, je to něco jiného než uzavřený prostor restaurace,“ souhlasí Plíšek s Chvojkou.

Sporný bod, kvůli kterému chce ministr znovu otevřít diskusi o protikuřáckém zákonu, může nastartovat mnoho dalších změn. „K úvaze je také výše pokut nebo vykazování podnapilých z restaurací,“ vyjmenovává Plíšek. S podrobným výčtem připomínek k zákonu by se připojil také jeho nejviditelnější kritik Marek Benda z ODS.

„Veřejné prostory, divadla, kina, všude tam pokládám za velký nesmysl, že nesmí být ani kuřárna,“ řekl už dříve MF DNES Benda.

„A za skutečně slabé a problematické místo zákona pokládám pokus říct, že hospodský zodpovídá za to, jestli nalije někomu, kdo posléze bude vykonávat činnost, při které nesmí být pod vlivem alkoholu,“ dodává poslanec.