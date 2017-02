V kauze policejní reformy prohráli všichni kromě Šlachty, míní Chovanec

„Jediný vítěz je Robert Šlacha, který se prosadil na novou pozici,“ řekl v pořadu Partie Chovanec. Šlachta se po odchodu od policie stal náměstkem generálního ředitele Celní správy pro oblast pátrání. (více zde)

Sněmovní vyšetřovací komise ve čtvrtek v představení závěrů svého šetření uvedla, že reforma sice nebyla dobře připravena, ale jejím cílem nebylo zbavit se Šlachty. (více o výsledcích komise zde)

Výsledky komise vyvolaly koaliční spor mezi ČSSD a ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš v reakci uvedl, že vyhrálo „české Palermo“. Předseda vlády a sociální demokracie Bohuslav Sobotka jej vyzval, aby se Chovancovi a policejnímu prezidentovi Tomáši Tuhému omluvil za výroky, které ve spojitosti s reformou uváděl. (více zde)

Chovanec v televizi Prima řekl, že on osobně po Babišovi omluvu nežádá. Podle něj by to stejně šéf ANO jen využil k dalším útokům. Lidé si udělají obrázek sami, dodal.

Babiš podle místopředsedy ODS Martina Kupky kauzu zneužil pro politický boj. Smutné podle něj je, že kvůli tomu klesla důvěra veřejnosti v policii. Komisi pochválil za podněty vládě, zejména směřující na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, kde se podle něj stala řada chyb. „Kdyby v nemocnici třikrát špatně operovali slepé střevo, tak končí ředitel, primář a další,“ uvedl Kupka na Primě.

K další koaliční spolupráci Chovanec řekl, že nemá smysl, aby se vládní strany do konce mandátů hádaly. Ministr vnitra očekává, že až „vychladnou hlavy“, koalice se vrátí k běžné práci. „Ve středu je koaliční rada, kde je prostor na to vyjasnit si priority na zbývajících osm měsíců,“ uvedl Chovanec.

Předseda komise Pavel Blažek představuje závěry komise (2. února 2017):