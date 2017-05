Chovanec mluví o ústavní žalobě na Zemana, když bude týdny držet Babiše

„Samozřejmě pokud prezident to vyřeší po návratu z Číny, není to standardní, ale je to ještě akceptovatelné,“ uvedl ministr vnitra. Je si vědom, že prezident nemá danou lhůtu, dokdy musí návrhu na odvolání ministra, pokud o to žádá podle Ústavy premiér, vyhovět. Připustil, že prezident do svého čtvrtečního odjezdu do Číny pravděpodobně Andreje Babiše neodvolá.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky není prezident Zeman ústavní soudce. Neměl by nad ústavou spekulovat, ale jednat podle ní, řekl premiér při příchodu na jednání grémia sociální demokracie. „Ústava hovoří jasně, prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády, nad rámec toho není co dodat,“ uvedl Sobotka.

Zeman v úterý při návštěvě Libereckého kraje řekl, že ústavu dobře zná a respektuje právo ministerského předsedy navrhnout odvolání člena vlády. „Neříkám, že to nebudu respektovat, pouze jsem jasně řekl, že je potřeba odstranit překážku, kterou se premiér dobrovolně omezil,“ prohlásil prezident v Liberci. Tou překážkou je podle Zemana koaliční smlouva, podle níž premiér může vyměnit ministra, když s tím souhlasí předseda dané koaliční strany.

Jinými slovy, že by s odvoláním ministra financí Babiše musel souhlasit předseda ANO Babiš, tvrdí prezident. Fakticky tím politický dokument, jímž koaliční smlouva tří vládních stran je, prezident staví in nad Ústavu. Sobotka se už v pondělí ohradil, že ústava nemá žádné podmínky. Prezident nejvyšší zákon státu musí dodržovat, zdůrazňuje předseda vlády.