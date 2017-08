Zeman se kvůli Babišově kauze může obrátit na BIS, reagoval Chovanec

Stanovisko ministra v pátek poskytla mluvčí vnitra Lucie Nováková. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček sdělil, že „nemá valného smyslu“ na vyjádření Chovance reagovat. „Pan prezident se vyjádřil naprosto jasně a také uvedl jednoznačné argumenty,“ poznamenal.

Zeman žádost ̈ve čtvrtek označil za policejní provokaci a za podvod na voličích. Policie podle Zemana podezření vyšetřuje pozdě, mělo se tak stát před rokem či třemi. V TV Barrandov ve čtvrtek také uvedl, že věcně nic proti vyšetřování Babiše a Faltýnka nemá (více čtěte zde). Vadí mu ale načasování žádosti dva měsíce přes sněmovními volbami. Do voleb podle něj policie kauzu nestihne vyšetřit.

„Byl-li to bonmot, tak se moc nepovedl,“ komentoval Zemanova slova Chovanec.

Pokud má Zeman pochybnosti a důkazy o tom, že se někdo snaží zmařit volby, tak by měl využít svoje zákonné oprávnění a obrátit se na kontrarozvědku, aby podezření prověřila a učinila jasné závěry, uvedl ministr.

Ministr dodal, že Zeman také může požádat o svolání Bezpečnostní rady státu, kterou může seznámit s důkazy a uložit členům jejich prověření. „Pokud ale pan prezident bezdůvodně zpochybňuje trestní řízení, narušuje tím důvěru občanů v politiky,“ uzavřel Chovanec.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015 (více zde). Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu.

Babiš na loňské mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky. Faltýnek v Agrofertu od roku 2001 pracoval v manažerských funkcích. V rozhodné době byl místopředsedou představenstva holdingové firmy ZZN Pelhřimov, která farmu ovládala.