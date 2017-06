Kvóty neplní prakticky nikdo, říká Chovanec. Pokutě se chce tvrdě bránit

Stanovisko země k uprchlickým kvótám tento týden schválila vláda. Česko podle něj v rámci unijních přerozdělovacích kvót nepřijme už žádné migranty z Itálie a Řecka. Podle Chovance tím vláda potvrdila dlouhodobý názor, že kvóty nemohou fungovat (více o schváleném stanovisku vlády ke kvótám zde).

Ministr uvedl, že sice země mohla jít cestou, že začne prověřovat další uprchlíky, kteří by mohli přesídlit, nestihly by se však udělat jejich bezpečnostní prověrky. „Byla by to akorát hra kočky s myší a nám přišlo poctivější oznámit, že do září nikoho nepřijmeme,“ uvedl Chovanec.

EU není na další vlnu připravena Český ministr není přesvědčen o tom, že je EU lépe připravena na opakování migrační vlny z let 2014 a 2015. „Je tam mírný posun, ale ta migrační vlna by dopadla v podstatě stejně,“ míní Chovanec. Podle něj je nyní EU v zajetí Turecka, které loni po vzájemné dohodě zablokovalo trasu pro uprchlíky do Řecka.

Do evropských zemí zatím podle něj přesídlilo asi 20 000 proti plánovaným 160 000 uprchlíků. V podstatě žádná členská země tak prý neplní kvóty ze sta procent. „Z mého pohledu, až v září ten projekt skončí, tak by měla Evropská komise projekt celkově vyhodnotit a de facto konstatovat, že všechny země nesplnily závazky,“ řekl Chovanec.

Proti pokutám se musíme tvrdě bránit

Evropská komise příští týden oznámí, zda zahájí řízení pro porušení unijní legislativy vůči těm členským zemím EU, které od Itálie a Řecka nepřebírají žadatele o azyl v rámci systému kvót, či vůči těm unijním zemím, které jich převzaly jen málo. Chovanec míní, že pokud Česko bude muset platit nějaké sankce, tak by se mělo v tomto soudním řízení tvrdě bránit.

Zároveň by se podle něj mělo uvažovat o tom, jestli by se mělo dál pokračovat například s vysíláním policistů nebo posíláním peněz do zemí zasažených migrační krizí. „Mě to bude velmi mrzet, ale budeme muset velmi zvažovat, jestli dál pokračovat v aktivitách, které stojí desítky milionů korun a jsou daleko efektivnější než kvóty,“ řekl Chovanec.

Ministr se pozastavil nad tím, že úspěšné a neúspěšné země v přijímání uprchlíků jsou určeny tím, že přijaly alespoň jedno procento z dohodnutého počtu. „Připomíná mi to něco ve formátu Kocourkova, kdy Kocourkovští nosili světlo do budovy, která neměla okna,“ podotkl Chovanec. Do ČR na základě unijních pravidel přesídlilo 12 migrantů, plánovaný počet byl asi 2 600.