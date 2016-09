Chovanec chce pro vnitro další miliardu. Nereálné, opáčil Babiš

Na pondělní tiskové konferenci k rozpočtovým prioritám ministerstva vnitra pro příští rok Milan Chovanec prohlásil, že bude s Babišem jednat o více než miliardovém navýšení. Policie chce finance na nákup výzbroje, ochranných prostředků, na speciální techniku, informační technologie či auta. Vybavení mají dostat i hasiči. Vnitro chce také peníze navíc na rekonstrukce nemovitostí.

Chovanec předpokládá, že se s Babišem o požadavku pobaví ještě před středečním jednáním vlády, kde čeká ministry hlasování o finální podobě rozpočtu. „Nemyslím si, že je potřeba o tom zdlouhavě na té vládě debatovat. Byl bych raději, kdybychom se dohodli dopředu,“ řekl Chovanec. Pro ČSSD je bezpečnost prioritou, dodal ministr.

Vypadá to však, že se o navýšení bude dlouze debatovat. Ministr financí totiž požadavku Chovance nakloněn není. „Myslím, že to není reálné, protože pan ministr v minulosti dostal na migraci tuším jednu nebo 1,3 miliardy. Jeho rozpočet byl významně navýšen a má tam ještě různé nespotřebované nároky,“ reagoval Babiš na Chovancovu výzvu.

Schůzku s Chovancem však Babiš nevyloučil. „Ještě máme do vlády jeden den, musíme zjistit, jaká je situace, ve středu je poslední den, abychom se na rozpočtu domluvili,“ uvedl.

Rezervy nemáme, jsme nadoraz, tvrdí Babiš

Podle Babiše jsou požadavky ministrů za ČSSD součástí politického boje, chtějí prý peníze, které nejsou potřeba. „Znovu opakuji, po létě jsem měl pocit, že vše na úrovni náměstků je v pořádku, že jsme se domluvili. Ale teď ministři přicházejí s věcmi, které podle mě jsou politického rázu,“ míní Babiš. „Mám takový pocit, že teď ze strany ČSSD se to politizuje a požadují se věci, které ani nejsou potřeba,“ dodal.

Sociální demokracii podle Babiše nezajímá, jak vysoký je rozpočtový schodek. „My už žádné rezervy nemáme, jsme nadoraz. Myslím si, že deficit není možné navyšovat, my jsme zásadně proti,“ podotkl.

Rozpočet na příští rok nakonec počítá i s valorizací důchodů o 300 korun, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Babiš prý na to našel rezervu 3,5 miliardy (více o zvýšení důchodů zde).

Stamiliony na opatření proti terorismu chtějí policisté i hasiči

Policejní prezident Tomáš Tuhý na pondělním brífinku uvedl, že peníze, které vnitro žádá, mají jít do speciálních útvarů i do vybavení policistů, kteří hlídají v ulicích. Policie chce utratit 160 milionů korun na výzbroj, podle Tuhého by se nakoupily třeba útočné pušky, samopaly či odstřelovací pušky.

Do nákupu ochranných prostředků, jako jsou třeba balistické štíty nebo pyrotechnické objekty, by policie chtěla investovat 18 milionů. Zbývajících 422 milionů korun proti terorismu chce na nákup speciální techniky či aut. „Jsou to prostředky, které budou používat naši specialisté, znalci i na speciálních útvarech,“ řekl Tuhý.

Rozpočet chtějí navýšit i hasiči, kteří potřebují ještě 150 milionů korun, aby byli lépe vybaveni na zásahy související s terorismem. Podle šéfa hasičů Drahoslava Ryby se v roce 2011 snížily investice do hasičského sboru o třetinu a od té doby je s tím problém. (Pro jaké složky chce vnitro konkrétně finance, najdete na stránkách resortu zde.)

Poslední návrh ministerstva financí počítá s tím, že by vnitro mělo dostat necelých 63 miliard korun. Mluvčí vicepremiéra Lucie Kubovičová sdělila, že k uzavření všech kapitol schází Babišovi ještě dohoda s ministryní pro místní rozvoj za ANO Karlou Šlechtovou. Vláda bude o konečné podobě rozpočtu hlasovat ve středu.