Útočníci v Chicagu mučili postiženého muže, vše vysílali na Facebooku

Nekvalitní záznam, který útočníci umístili na sociální sítě, má třicet minut. Utočníci na 18letém muži rozřezali oblečení, kopali do něj, odklepávali na něj cigaretový popel a nožem mu odřízli část vlasů i s kůží. V pozadí jsou slyšet další smějící se lidé. Útočníci směrem k napadenému muži pokřikují hesla proti bělochům a Donaldu Trumpovi, píše BBC.

Incident se podle policie odehrál v úterý. Napadený muž byl spolužákem jednoho z útočníků. Agresoři ho před propuštěním drželi v zajetí asi 48 hodin. Zbídačeného muže objevili strážníci při pochůzce. Byl zmatený, na ulici se procházel v potrhaném oblečení. Skončil v nemocnici, žádná vážná zranění však neutrpěl.

Vedení policie označilo video i celý případ za zvrácený. „Člověk pak přemýšlí nad tím, co jsou někteří jedinci schopní udělat druhým lidem,“ uvedl policejní šéf Eddie Johnson. „Jsem policistou už 28 let a viděl jsem věci, které by neměl spatřit vůbec nikdo. Jak vidno, stále mě však něco dokáže překvapit,“ dodal.

Politický motiv je nepravděpodobný

Napadený muž byl propuštěn z nemocnice po několika hodinách. Johnson na tiskové konferenci poděkoval strážníkům za bleskovou reakci i dopadení útočníků. Obviněni zřejmě budou z únosu a ublížení na zdraví. Ve hře je také obvinění z rasistického trestného činu, neboť útočníci jsou černoši a oběť běloch.

Ve videu útočníci zmínili i jméno nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Policie si však myslí, že únos postiženého muže nebyl politicky motivovaný. „Myslím si, že se jedná jen o lidskou hloupost. Jen se zaměřili na téma, u kterého si mysleli, že jim přinese slávu,“ sdělila policie podle serveru FOX32.

Trump v předvolební kampani mimo jiné schvaloval některé případy zastřelení černochů policií. Prohlásil také, že zřejmě chtějí zmanipulovat volby. Později však svá slova mírnil a tvrdil, že Afroameričané v USA zažívají peklo.

Podívejte se na část videa, které na Facebooku zveřejnili útočníci: