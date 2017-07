Britští rodiče nevyléčitelně nemocného chlapce vzdávají jeho léčbu

Případ Charlieho, který trpí nevyléčitelným syndromem mitochondriálního vyčerpání, což se projevuje postupným ochabováním svalstva a poškozením mozku, vyvolal hluboké pohnutí nejen v Británii, ale i v zahraničí. Podporu mu v jeho boji o život vyjádřili například papež František nebo americký prezident Donald Trump.

Rodina v hledání naděje na přežití syna dlouhodobě usilovala o experimentální léčbu, ale londýnský nejvyšší soud proti vůli rodičů na základě doporučení nemocnice povolil odpojení Charlieho od přístrojů, které ho udržují při životě. Klinika nakonec počátkem července uvedla, že chlapce neodpojí a přezkoumá další léčebné postupy.

Mezitím několik kongresmanů v USA navrhlo udělit dítěti občanství, a tak mu zajistit americkou péči. Pomoc v hledání možností léčby nabídl Trump či vatikánská nemocnice Bambino Gesù.

Dnes ale rodina prostřednictvím Armstronga oznámila, že právní boj o záchranu syna vzdává, protože zevrubné testy ukázaly, že chlapcovo tělo již vykazuje nezvratná poškození.

„Pro Charlieho je již pozdě, už není čas. Nastala nezvratná svalová poškození, takže léčba už nemůže být úspěšná,“ řekl Armstrong. „Charlie na léčbu trpělivě čekal. Ale kvůli průtahům se cesta k této možnosti uzavřela,“ dodal.

Charlieho matka oznámila, že rozhodnutí netrvat na léčbě učinila spolu s manželem v synově nejlepším zájmu. Myslí si však, že by mohl žít normálním životem, kdyby se mu pomoci dostalo dříve, neboť nikdo neví, co by se stalo, kdyby léčbou skutečně prošel.