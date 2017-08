Propuštěný umývač nádobí v USA postřelil svého šéfa, pak držel rukojmí

Sever listu The Post and Courier napsal, že postřelený útočník byl převezen do nemocnice. Podle listu The Herald si incident vyžádal život jednoho člověka a další člověk je kriticky zraněný. Pachatel je bývalým zaměstnancem podniku Virginia’s, který byl dějištěm střelby.

Charlestonský starosta John Tecklenburg potvrdil, že jeden člověk je mrtvý. Rukojmí jsou podle něj nyní v pořádku. Tecklenburg útočníka charakterizoval jako nespokojeného zaměstnance restaurace a vyloučil, že incident souvisí s terorismem.

Místní policie po poledni oznámila, že zasahuje u restaurace Virigina’s na třídě King Street, která prochází centrem města, a vyzvala občany, aby se oblasti vyhnuli. Na místo byla vyslána i pyrotechnická jednotka a odstřelovači.

Majitel jiné restaurace John Aquino řekl místní televizi, že se dověděl, že útočník v podniku pracoval jako umývač nádobí a byl propuštěn. Vrátil se prý a vystřelil v době oběda na svého šéfa, ale Aquino nevěděl, zda byl dotyčný vážně zraněn.

Svědci vypověděli, že ozbrojený muž opásaný zástěrou vyšel z kuchyně a ohlásil, že teď je v Charlestonu nový šéf. V restauraci byla asi třicítka lidí. Útočník jim nařídil, aby si lehli. Mnohým se ale podařilo dostat se k zadnímu vchodu a utéct. Podle svědků muž nechal servírky a zaměstnance kuchyně odejít. Policie se snažila s útočníkem vyjednávat.

Místo je jenom několik bloků od kostela, v němž v červnu roku 2015 Dylann Roof postřílel devět černochů při studiu bible. Byl za to odsouzen k trestu smrti.

Lidé, kteří pracují v blízkosti restaurace Virginia’s, řekli, že se ocitli v uzavřené zóně. List The Post and Courier získal svědectví dvou lidí, kteří v podniku právě jedli, když dovnitř vstoupil z kuchyně černoch ve věku kolem padesáti let s revolverem. Vypadal prý jako „normální tatík, ale měl divoký pohled“.