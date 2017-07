MF DNES: ČEZ poslal do Albánie stamiliony řidičovi

Když přiletěl Martin Roman v roce 2007 se svou delegací do Tirany vyjednávat o privatizaci albánské distribuční sítě, čekala na něj a jeho lidi na letišti kolona čtyř automobilů. Mezi řidiči, kteří manažery ČEZ doprovázeli po Albánii a starali se o jejich bezpečnost, byl tehdy i Kosovan Nue Kalaj.



Tedy muž, kterému ČEZ krátce po úspěšné privatizaci poslal v přepočtu 180 milionů korun. A on je obratem vybral v hotovosti.

Kalaj podle svědectví, jež zaznělo při vyšetřování v Albánii, nebyl lobbistou s kontakty do vysoké politiky, ale pouhým šoférem.

„ČEZ mě pověřil, abych našel člověka, který se o ně postará, kdykoli přijedou do Albánie. Například je zaveze na letiště a bude je doprovázet po zemi. Abych pravdu řekl, měli strach z únosu.“

Tak Kalajovu roli popsal před albánskou poslaneckou vyšetřovací komisí v lednu letošního roku ostravský podnikatel s nemovitostmi z Makedonie Hamza Merxhani.

Také on, respektive jeho společnost, měl s ČEZ smlouvu na poradenské služby v souvislosti s privatizací albánské distribuční společnosti OSSH. „Často jsem do Albánie jezdil a zajímal jsem se o informace ohledně toho, co se prodává a co se kupuje,“ uvedl před poslaneckou vyšetřovací komisí Merxhani.

Podle Merxhaniho Kalaj neměl žádné konexe na tamní politiky. Smlouvu s ČEZ podepsal podle něj v roce 2007, dva roky před privatizací. Merxhani se s ním údajně seznámil přes svoje známé.

ČEZ na dotazy, co přesně pro něj v Albánii Kalaj dělal, neodpověděl. Údajně proto, že záležitostí se zabývá policie. V poznámkách u plateb, které na Kalajův účet firma posílala, stojí: „plat“ a „poradenství“.

Kalaj podle všeho zmizel do Kosova.