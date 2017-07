VIDEO: Revizoři v Mnichově napadli cestujícího, který neměl jízdenku

Zatímco jeden z inspektorů se na videu snaží přinutit muže, aby se pustil kovové tyče ve vagonu, druhý jej drží pod hlavou a snaží se ho vyvléct ven. V pozadí je slyšet žena, která inspektorům říká: „Rozhodně není v pořádku, co tu děláte. Ten muž vám nic neudělal.“ „Měli byste se stydět. To, co děláte, je rasismus,“ pokračuje.

Revizorům se nakonec podařilo dostat muže ven na nástupiště, kde na něj sedli, aby nemohl utéct, a tiskli mu tvář na asfalt, zatímco na ně žena křičí, že to udělali jen „z toho důvodu, že je černý“.

Podle agentury Reuters se jedná o 48letého Nigerijce. Podle svědka z vlaku jej revizoři požádali, aby jim ukázal průkaz totožnosti a zaplatil 60 eur kvůli tomu, že jel bez jízdenky. Muž u sebe měl ovšem jen devět eur v hotovosti. Revizoři si je vzali s tím, že zbytek stále dluží.

Společnost Deutsche Bahn uvedla, že muž působil agresivně a odmítal vagon opustit, kvůli čemuž revizoři uplatnili fyzickou sílu. Jeden ze svědků ovšem tvrdí, že muž byl celou dobu klidný.