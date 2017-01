České studenty přestává bavit sex, hlavně muži si vystačí jen s pornem

Čtyřiapadesát procent českých studentů přiznalo, že nikdy nezažilo sex na jednu noc. 31 % to ani neláká. Jen 26 % mladých souloží pravidelně.

Důvodů je víc, nicméně životní styl studentů podstatně změnila dostupnost internetové pornografie. Někteří už tak k sexuálnímu životu nepotřebují fyzického partnera a vystačí si s autoerotikou.

Odklon studentů od párového sexu nepřekvapil sexuologa Jaroslava Zvěřinu. „Rostoucí popularita autoerotiky se dala očekávat, a to zejména u mužů. Horší je, když to přesáhne únosnou míru, což už v klinické praxi pozorujeme. Někteří pacienti začínají být na počítačové nebo audiovizuální erotice závislí, což je nový fenomén,“ podotýká docent Zvěřina.

Studenti a sex Není ochotno za sex platit 98 % Preferuje osobní seznámení před internetem 74 % Nepokládá za důležité, kolik měl jejich partner sexuálních vztahů 64 % Přiznalo, že nikdy nezažilo sex na jednu noc 54 % Se oddává sexu nahodile, vůbec nebo jednou týdně 51 % Má vztah delší než pět let 13 % Nemělo dosud žádného intimního partnera 10 %

Zdroj: Studenta.cz

Průzkum mimo jiné odhalil, že desetina vysokoškoláků ještě neměla žádného intimního partnera a 15 % není momentálně sexuálně aktivních. Nicméně většina studentů má za sebou už dlouhodobý vztah, často i v řádu let. Sexuálně jsou ovšem spíše zdrženliví. 51 % z nich se oddává sexu nepravidelně, vůbec nebo jednou týdně.

Vysokoškolák jako sexuální predátor už neplatí

„Mýtus vysokoškoláka jako sexuálního predátora dnes už neplatí. Pro dnešní studenty jednoduše sex nehraje tak důležitou roli jako pro předešlé generace. Podle odborníků z amerických univerzit takovou sexuální zdrženlivost vykazovali mladí lidé naposledy ve dvacátých letech minulého století,“ říká Markéta Paráčková, šéfredaktorka časopisu Studenta a organizátorka ankety.

Na stupnici toho, co studenti považují ve vztahu za důležité, obsadil sex spodní příčky. Až po důvěře, porozumění, společném smyslu pro humor, možnosti se na druhého spolehnout, podobného chápání světa a pocitu bezpečí. Až za tohle vše zařadili studenti sex.

Podle výzkumného pracovníka Národního ústavu duševního zdraví Jakuba Bintera se na situaci mohl podepsat i současný akcent na rovnost pohlaví, výrazný zejména ve skandinávských zemích. Zatímco v minulosti býval iniciátorem sexu muž, jeho role se potlačila i v tomto ohledu. A reprezentanti „silnějšího“ pohlaví se tomu přizpůsobili.

Krize maskulinity

Tento možný důsledek pokračující krize maskulinity potvrzuje i sexuolog Jaroslav Zvěřina. „Je to celosvětový trend. Už loni přišli Japonci v jednom výzkumu s tím, že mladí muži přestávají souložit a nehledají si partnerky,“ dodává docent Zvěřina.

Podle Jakuba Bintera tráví mladí lidé častěji než v minulosti čas sami, proto je i setkání s případnými partnery složitější. „Mladým lidem teď navíc počítač umožňuje sledovat nepřeberné množství porna zobrazujícího kolikrát vizuálně velmi atraktivní situace. Mnohem výraznější než ty, které lze zažít ve skutečnosti. Reálné zážitky tak ztrácejí na síle,“ míní Jakub Binter.

Zatímco s partnerkou by museli studenti mnohdy zdlouhavě kooperovat a ztrácet čas předehrou, autoerotika je pro ně dostupnější a rychlejší.

„Těžko říct, jestli je to dobře, nebo špatně. Možná je to past, do které jsme se dostali, ale třeba ti dnešní mladí jen upřednostňují kvalitu nad kvantitou. Řada podobných výzkumů totiž potvrzuje, že partnerství se dnes sice rodí těžko, ale když už vznikne, bývá stabilnější a delší,“ dodává výzkumník.