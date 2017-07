Čeští lékaři přiletěli do Káhiry, rozhodnou o převozu zraněné Češky

Ministr Zaorálek uvedl, že zdravotní stav Češky se v uplynulých dvou dnech zhoršil. Čeští lékaři podle něj teprve na místě rozhodnou o dalším postupu. „Mají za úkol se seznámit se současným stavem Češky, která leží zraněná v káhirské nemocnici. Mají posoudit situaci a především také rozhodnout o převozu,“ uvedl Zaorálek.

Lékaři podle něj momentálně nemají dostatek informací, aby odhadli, zda převoz bude možný a kdy. „Nejsme schopni to plánovat odsud. To je něco, co mohou lékaři učinit pouze na místě,“ řekl.

Česká velvyslankyně v Egyptě Veronika Kuchyňová Šmigolová pro iDNES.cz po poledni uvedla, že lékařská výprava už do Egypta dorazila. Nyní je prý na cestě do nemocnice.

Lékaři se do Káhiry přepravili letounem Airbus A319 ve verzi Medevac, který se používá pro převoz nemocných a zraněných. „Je upravený tak, že jeho část je taková jednotka, kde je možné udržovat ve stavu intenzivní péče i v průběhu letu,“ popsal vybavení letadla ministr.

V pondělí odpoledne Černínský palác informoval o tom, že zdravotní stav ženy, která leží v nemocnici v Káhiře, se prudce zhoršil. Ještě v pondělí ráno přitom byla podle ministerstva žena v dobrém stavu.

S ohledem na žádost rodiny ministerstvo nezveřejňuje bližší informace o stavu zraněné. V nemocnici v Káhiře je podle české diplomacie její rodina i zástupci českého velvyslanectví v Egyptě.

Deník Blesk v úterý s odkazem na velvyslankyni Kuchyňovou Šmigolovou uvedl, že stav ženy zkomplikovala infekce.

Šestatřicetiletá Češka byla zraněna 14. července v Hurghadě, kde mladý Egypťan zaútočil nožem na turisty na pláži. Dvě německé turistky zabil a další turistky zranil, mezi nimi ženu z Česka, kterou zasáhl do nohy a do zad.

Napadená Češka byla do Káhiry převezena v polovině července:

