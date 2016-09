V Česku přibylo za půlrok jedenáct tisíc obyvatel, hlavně díky migraci

Migrací přibylo v Česku v prvních šesti měsících více než deset tisíc lidí. Přistěhovalo se jich zhruba 19 700, naopak téměř 9 700 lidí se odstěhovalo do ciziny. Mezi přistěhovalci převládali Slováci, přibylo také Ukrajinců a Rumunů.

„Živě narozených dětí bylo v prvním pololetí tohoto roku o 96 více než vloni. Celkem se jich narodilo 55 050, z toho 48,8 procenta nevdaným ženám. Dětí narozených v manželství meziročně opět ubylo,“ uvedla předsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Iva Ritschelová.

Do manželství vstoupilo podobně jako v předchozím roce 19 177 párů. „První sňatek uzavřeli muži v průměrném věku 32,2 let a ženy 29,6 let. Pokud muž či žena vstupovali do manželství podruhé, bylo jim v průměru 47,7 let a 43,8 let,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Ve stejné době se rozvedlo 13 477 manželství. Až 59 procent rozvodů se týkalo rodičů s nezletilým dítětem. Rozvod se dotkl skoro 12.400 dětí. Pětina rozvádějících se mužů a žen se rozváděla opakovaně.

Ve srovnání s loňskem bylo výrazně méně zemřelých. Jejich počet klesl o 3 682 na 54 096. Z toho 45 procent bylo starších 80 let a téměř 12 procent skonalo před dosažením 60 let věku. Loni však byl počet zemřelých v prvním pololetí nejvyšší od roku 1998.

Prvního roku života se nedožilo 157 dětí. Kojenecká úmrtnost byla ve srovnání s úhrnem roku 2015 letos zatím mírně vyšší, a to 2,9 promile.

Největší přírůstek obyvatel měly střední Čechy. Přibylo tam 6207 lidí a dohromady jich v regionu žije 1 333 064. V Praze je za první pololetí o 5325 lidí víc a hlavní město tak má dohromady 1 273 000 obyvatel. Většina nových se přistěhovala, narodilo se o 1272 lidí víc, než zemřelo.