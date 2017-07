Český džihádista č. 2 verboval spolužáky, na jeho chování upozornila škola

Je to bývalý student obchodní akademie a hotelové školy v Třebíči. Policie ho vyšetřuje kvůli sympatiím k islámskému terorismu.

Také on, stejně jako Silovský, konvertoval k islámu. Na rozdíl od odsouzeného, který vše přiznal, dvacetiletý mladík z Třebíče svoje aktivity popírá. Nejspíš kvůli obavě, aby nedopadl jako Silovský (o jeho trestu čtěte zde).

Podle informovaného zdroje má policie k dispozici řadu důkazů. Videa v mobilu, e-mailovou korespondenci i odposlechy telefonátů. Ve škole se mladík nadšením pro Islámský stát netajil a snažil se získat i spolužáky.

„Vykládal, že sleduje videa z poprav, a ukazoval scény z mučení lidí. Když s ním nesouhlasili, choval se divně, takže se ho žáci začali bát. Zdálo se jim, že by někomu mohl ublížit. Škola to začala řešit,“ popsal zdroj ze školního prostředí. Jednou prý ve třídě ukazoval i návod na výrobu bomby stažený z internetu.

Introvertní student měl problémy se prosadit. Přitom po nějaké mocenské pozici zjevně toužil. Tak jako Silovský si z internetu stahoval šifrované informace. Kontakty na islamisty se chystal hledat v Rakousku.

Podle ředitelky třebíčské obchodní akademie a hotelové školy Libuše Kolářové se mladík přihlásil do nástavbového studia. Před pár měsíci však přestoupil na jinou školu ve stejném městě. „Jeho chování se nám nelíbilo, tak jsme to oznámili,“ sdělila ředitelka, aniž by se chtěla k případu blíže vyjadřovat.