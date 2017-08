Českého chlapce zachránilo slovenské novorozeně, rodiče darovali jeho srdce

Julien se narodil s těžkým onemocnění. „Měl hypoplastický syndrom. Tato nemoc je s životem neslučitelná, levá srdeční komora totiž vůbec nefunguje,“ uvedl primář dětské nemocnice Gaetano Gargiulo v nemocnici Sant ́Orsola v Bologni.

Chlapce proto umístili na jednotku intenzivní péče a zařadili ho na seznam čekatelů na nové srdce. „Hledání takhle malého srdce, navíc v dobrém stavu, je jako hledat jehlu v kupce sena,“ dodal.



Julien však měl štěstí. Jedenáctého srpna dostali v italské nemocnici zprávu o desetidenním miminku ze Slovenska, jehož rodiče se rozhodli darovat srdce. „Okamžitě jsme se pustili do akce,“ vzpomíná Gargiulo.

Zákrok trval asi deset hodin. Šlo o náročnou operaci, při níž bylo na sále několik kardiochirurgů, anesteziologů a lékařů z jednotky intenzivní péče. „Všechno šlo dobře a dneska už o tom můžeme mluvit jako o příběhu se šťastným koncem,“ řekl lékař Gargiulo a poděkoval rodičům ze Slovenska, že navzdory vlastnímu žalu dokázali pomoct jinému dítěti.

Julienova matka, Irena, napsala po operaci na Facebook, že to je jako by se její syn podruhé narodil. „S vděčností i smutkem myslím na dárce. Nevím, kdo jsou, ale jednoho dne bych to chtěla vědět. Abych je mohla obejmout a říct jim ‚děkuji‘,“ uvedla.

Server tvnoviny.sk napsal, že příběh dvou dětí - českého a slovenského - země symbolicky spojil, alespoň po lidské stránce. Lékaři totiž o zdařené operaci informovali v době, kdy se připomíná 25 let od definitivní dohody o rozdělení Československa.