Česko podalo žalobu na evropskou směrnici, která omezuje držení zbraní

14:31 , aktualizováno 14:31

Česko ve středu podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu na evropskou směrnici o zbraních. Země požaduje zneplatnění směrnice a s žalobou podala také návrh na odklad účinnosti směrnice, kterou by měly členské státy EU zavést do svých právních řádů nejpozději do poloviny září 2018.