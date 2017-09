Izrael se nehází přes palubu. Do Íránu dodávat nebudeme, potvrdili poslanci

Poslanci sice nejprve neschválili návrh na zamítnutí vládního návrhu, ale i pro jeho schválení chyběly hlasy. Vláda svůj návrh zdůvodnila tím, že s přihlédnutím ke zrušení sankcí v jaderné oblasti vůči Íránu je zřejmé, že hrozba poškození zájmů ČR už pominula. Řada poslanců však dnes vyjadřovala obavy z íránského jaderného programu a také z možného poškození dobrých vztahů s Izraelem.

Podle dřívějšího vyjádření ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) už je zákaz dodávek zastaralý. Zákon z roku 2000 reagoval na záměr jihočeské firmy ZVVZ Milevsko dodat do elektrárny vzduchotechniku. Plánovaný obchod tenkrát kritizovaly Británie a Spojené státy, které měly podezření, že Írán zneužívá civilní programy ke krytí vojenských nukleárních projektů. Zákon zakázal českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace v souvislosti s elektrárnou v Búšehru.

Sněmovna už loni zamítla totožný návrh, se kterým přišla KSČM. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura proto vznesl návrh na zamítnutí i nynějšího vládního návrhu a argumentoval tím, že by se Sněmovna měla zachovat stejně. Podle něj by bylo ostudou, kdyby Sněmovna nynější vládní návrh nezamítla.

KSČM: Volit vás budou Češi, ne Izraelci

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že Sněmovna by měla vzít v úvahu názory Izraele, tedy země, která se cítí být ohrožena íránským jaderným programem. Tato země podle něj oslovila řadu poslanců formální i neformální cestou s tím, že by nerada viděla zrušení tohoto návrhu. „Přítel se přes palubu nehází, a to ani když jde o prachy,“ řekl.

Nepřítomnému ministru Zaorálkovi chtěl položit otázku, zda chce skončit svůj mandát jako ministr, který „vlezl do zadku Pekingu a podpořil jaderný program země, která chce zničit našeho blízkého spojence.“ Výhrady k vládnímu návrhu měl i místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). Neúspěšně navrhoval, aby Sněmovna přerušila jednání o návrhu do doby, než bude přítomen Zaorálek.

Předseda KSČM Vojtěch naproti tomu vyzval poslance, aby si uvědomili, že ve volbách je budou volit občané ČR, a nikoli jiného státu.

Ke zrušení zákazu vyzval letos v lednu prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. České firmy podle něj kvůli zákazu vývozu přicházejí o zakázky.