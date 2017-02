ČT zaplatí dvanáct milionů PR agenturám. Chce si vylepšit pověst u lidí

Řeč je o agentuře Bison & Rose spoluvlastněné Milošem Růžičkou, vlivným poradcem ministra vnitra a druhého muže vládní ČSSD Milana Chovance. Svůj podíl by měla získat i agentura AMI Communications, jejíž sesterská firma v minulosti lobbovala za to, aby se do čela ČT postavil její současný ředitel Petr Dvořák.

Zakázka přichází v době politických tahanic o budoucnost ČT. Zatímco ČSSD se snaží zachovat její současnou podobu, prezident Miloš Zeman i ministr financí Andrej Babiš (ANO) na ni v posledních měsících útočí.

Zákonodárci ČSSD vystupují hlavně proti novele zákona, která by Sněmovnu mohla připravit o pravomoc dosazovat radní ČT. Předložil ji poslanec Martin Komárek z ANO. Jan Birke, volební manažer ČSSD, který má ve straně blízko k Milanovi Chovancovi, se zase ve Sněmovně snaží dosáhnout toho, aby ČT některé smlouvy ze sedmimiliardového rozpočtu nemusela zveřejňovat v registru smluv.

Blíží se navíc volba ředitele ČT, kterým by rád zůstal právě Dvořák. Volí ho Rada ČT, kde mají většinu radní historicky spjatí s ČSSD (viz grafika níže). „Žádná souvislost zde není a její hledání je účelové. Obsahově, časově i fakticky jde o zcela nespojitelné události,“ odmítá mluvčí ČT Alžběta Plívová a popírá i souvislost s aktuálním politickým děním.

KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ. Jak jsou lidé v Radě ČT navázáni na politické strany?

Profesionálové si ohrnují rukávy

Některým expertům se však zakázka nelíbí. „Možná že to zákonu neodporuje. Profesionální hráči karet, i když nešvindlují, si ohrnují rukávy až po lokty, aby bylo vidět, že v rukávech karty nemají. Toto v tomto případě ČT nedělá. Peníze koncesionářů by na najímání externích PR agentur sloužit neměly. ČT na to má dostatečný vlastní aparát. Je její právo, aby využívala ten,“ kritizuje to někdejší šéf Rady ČT a dramatik Milan Uhde.

Růžičkova agentura Bison & Rose se v době, kdy on působí jako poradce ministra vnitra, do zakázek pro stát nepouštěla. Od května 2013 žádnou podle věstníku veřejných zakázek nezískala. Až nyní od ČT. „Pokud by nicméně fakt, který uvádíte, měl mít na naše šance ve výběrovém řízení nějaký vliv, pak se obáváme, že spíše negativní, protože by se ČT mohla obávat případného zpochybňování jejího výběru,“ odmítá jeden z partnerů agentury, Vladimír Bystrov, vliv angažmá Miloše Růžičky na ministerstvu vnitra na úspěch v zakázce pro ČT.