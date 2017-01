Pošta nutí listonoše k podomnímu prodeji. Mnohde to však vyhlášky zakazují

„Zaměstnavatel to po nás vyžaduje. Když dojedeme s důchodem, musíme to nabídnout. Když vidíme, že někdo čeká dítě, tak už je musíme otravovat, aby mysleli na pojištění,“ popsala MF DNES poštovní doručovatelka Veronika H. z jihovýchodu Moravy.

„Každý měsíc musíme povinně někoho získat. Když se nám to nepodaří, strhnou nám část výkonové složky mzdy,“ dodává doručovatelka a ukazuje výplatní pásku svoji a svých kolegů, která ukazuje, že se jedná zpravidla o částku mezi 300 nebo 400 korunami.

Vedení pošty na tomto postupu nevidí nic špatného. „Jedná se o klasické řízení pracovního výkonu pomocí variabilní složky mzdy,“ uvádí Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty. A přibližuje, že jde jen o 2,6 procenta z celkové měsíční mzdy doručovatele.

„Možná to nevypadá jako moc, ale už tak máme ubohé platy. Po víc než deseti letech v poště jsem na tom hůř než dřív, kdy nám každého půl roku přidávali 500 korun. Neberu ani 15 tisíc hrubého. Z toho nám ještě vezmou 300 nebo 400 korun. Je to výsměch,“ vadí doručovatelce. Právě v obci, kde roznáší poštu, navíc rovněž platí zákaz podomního prodeje.

„Považuji za neúnosné, že pošta nutí zaměstnance dělat něco, co je v rozporu s vyhláškami obcí. Pošta by se nad tím měla okamžitě zamyslet,“ nechal se slyšet šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík, který je místostarostou obce Suchá Loz, ve které obdobný zákaz platí také.

Lidé pojistky chtějí, tvrdí pošta

Vedení pošty však tvrdí, že je vše v pořádku. Poštovní doručovatelé a doručovatelky podle mluvčího Ivo Vysoudila finanční produkty neprodávají. Pouze o nich zákazníky informují. „A v případě jejich zájmu jim nabídnou kontakt na příslušnou specializovanou přepážku na poště,“ uvedl.

Nicméně podle Gazdíka jde i tak o podomní prodej, který je mnohde zakázaný. „Neuvěřitelné je už to, že k něčemu podobnému státní podnik svoje zaměstnance vůbec nutí a strhává jim za to peníze. A byť ministr sliboval, že to změní, pošta peníze zaměstnancům strhává dál,“ namítá Gazdík. A naráží na ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD, jehož úřad má poštu ve své gesci.

„Česká pošta stále nemá od státu uhrazenou poskytnutou veřejnou službu za roky 2013 a 2014 ve výši 1,4 miliardy korun. Zatím v této věci bohužel nedošlo k dohodě s ministrem financí,“ reagovala mluvčí ministerstva vnitra Lucie Nováková, podle které tak pošta musí hledat peníze jinde, mimo jiné i právě prostřednictvím prodeje finančních produktů.

Chovancova stranická kolegyně, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová, však tvrdí, že s ním záležitost týkající se pracovních podmínek zaměstnanců pošty několikrát probírala a v dohledné době věří v nápravu. „Bavili jsme se o tom a jsem v tomto optimistická,“ uvedla.

Samotná pošta pak říká, že o služby, které jejich zaměstnanci tímto způsobem nabízejí, je velký zájem. A to zejména na venkově.

„Lidé se nám však většinou smějí a říkají, že nic nechtějí. Nebo se ptají, proč by měli pojistku uzavírat zrovna na poště,“ přibližuje svoji zkušenost poštovní doručovatelka.