Češka zachráněná na Novém Zélandu je na cestě domů. Dorazí ve čtvrtek

10:40 , aktualizováno 10:40

Češka, která po smrtelném pádu partnera čekala měsíc na záchranu v chatě na Novém Zélandu, je na cestě do vlasti. Do České republiky by měla dorazit během čtvrtka. Napsal to web novozélandského deníku Otago Daily Times.