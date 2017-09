Elektronické recepty nejsou připravené, ať jsou nepovinné, žádají lékaři

Podle ČLK by měly eRecepty přinést usnadnění práce, snížení administrativy a neměly by zdravotní péči prodražovat. Nic z toho ale neplatí „Ani jednu z podmínek, které jsme stanovili, systém nesplnil,“ upozornil prezident ČLK Milan Kubek na úterní tiskové konferenci.

Elektronické recepty budou muset lékaři povinně předepisovat od začátku roku 2018. „Lékařům hrozí pokuty až dva miliony korun, pokud napíše recept na kus papíru,“ uvedl Kubek.

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky budou mít problémy zejména praktičtí lékaři na venkově, v pohraničí nebo starší lékaři. Asi stovka z nich se podle něj chystá kvůli eReceptu a následné povinnosti elektronické evidence tržeb údajně ukončit od ledna svou činnost v ordinaci.

„Systém přináší i nemalé náklady. Ordinace musí být vybaveny vysokorychlostním internetem a kvalitní tiskárnou, která by dokázala tisknout kódy čitelně,“ poukázal Šonka na problém. „Reálně se tak zhorší přístup k primární péči.“

Nevhodné kombinace léků

Se zaváděním eReceptů nesouhlasí ani lékárníci. Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba prohlásil, že systém prodlužuje dobu při vydání léků v lékárnách až trojnásobně, což přidělává problémy lékárníkům i pacientům.

Systém měl přinést velkou výhodu v tom, že lékaři i lékárníci měli získat přehled o tom, jaké léky pacient používá a nedocházelo by tak k situacím, kdy používá léky nevhodné ke kombinacím.

„Lékárníci mohou na poslední chvíli upravit léky, pokud zjistí, že jsou například duplicitní nebo se nesnesou s předepsaným lékem od jiného lékaře,“ vysvětlil Chudoba. Podle ČLK ovšem ani toto elektronické recepty v podání Státního ústavu pro kontrolu léčiv nezajistí.

Dalším problémem podle kritiků je nemožnost odstranit případné chyby na vystaveném eReceptu, jak to jde v současnosti na papírových formulářích. Nejčastěji se jedná o chyby v čísle pojištěnce. Pokud bude na eReceptu chyba, pacient se musí vrátit k lékaři, aby mu vystavil nový recept s opravenými údaji. Tím se ovšem jeho léčba může prodloužit o hodiny až dny, což může být v některých případech i nebezpečné.

„Systém není dostatečně vyzkoušený. Ve formě eReceptu se zpracovává zhruba sedm procent z celkového počtu,“ dodal Chudoba.

Opiáty budou nadále na papírovém receptu

Zavedení eReceptů mělo také snížit počet falešných receptů. Podle Koubka je to však v Česku „naprosto marginální problém“, který by se tímto stejně nevyřešil. V této souvislosti upozornil na předpisy opiátů, které i nadále budou probíhat klasickou papírovou cestou. „Opiáty jsou nejčastěji zneužívané léky. Očividně i tvůrci eReceptů se domnívají, že bude bezpečnější je nadále předepisovat na papír,“ poukázal na paradox Kubek.

Odborníci navrhují, aby proběhla rychlá novela zákona o léčivech, která by celý systém udělala nepovinným. „Věříme, že tím jak by se systém zdokonaloval, by se k němu postupně připojilo větší a větší množství lékařů,“ řekl Kubek. Současný parlament už to podle něj neudělá, naděje vkládá do nově zvoleného. Nadále však chybí prováděcí vyhláška, která by měla podle lékařů definovat, v jakých případech je možné vystavit papírový recept.

„Nebráníme se elektronizaci, pouze chceme, ať systém, který se buduje devět let, přináší nějakou přidanou hodnotu pacientům, lékařům ani zdravotním pojišťovnám,“ dodal na závěr Kubek.

Nejběžnější formou eReceptu bude papírová průvodka s názvem léku, dávkováním a s kódem pro lékárnu (čárový kód nebo QR). Místo razítka a podpisu lékaře bude elektronický podpis. Druhou možností bude, že lékař zašle kód v SMS, e-mailem se zašifrovaným souborem PDF nebo půjde zobrazení receptu ve webové nebo mobilní aplikaci.

Lékárník recept načte z papíru či elektronického zařízení a do úložiště zaznamená výdej léku. Lékař může v systému zkontrolovat, zda si pacient lék vyzvedl.