Egypt musí objasnit okolnosti útoku a zvážit odškodnění, řekl Zaorálek

Egypt musí sdělit, co přesně se odehrálo předminulý týden na pláži v letovisku Hurgada při útoku, na jehož následky v noci na čtvrtek zemřela česká občanka. Novinářům to řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Egypt by podle něj měl rovněž zvážit, zda neodškodní pozůstalé v Česku.