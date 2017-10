Češi na Bali marně čekali na volební průkazy, zatoulaly se neznámo kde

Ústavní právník Marek Antoš.

Mohou se cestovatelé z Bali nějakým způsobem bránit?

Nemůžou. Můžou maximálně podat stížnost na úřadu, na kterém o voličský průkaz žádali, a ten by měl prošetřit, k čemu došlo - jestli byl průkaz řádně doručen a pokud ne, tak v jaké fázi se ztratil. Nejpravděpodobnější je, že se ztratil cestou na Bali. V takovém případě za to ale české úřady nemohou. Zároveň není možné vystavit druhý voličský průkaz, protože volič nemůže mít dva, aby se nestalo, že půjde volit dvakrát.

Čili mají smůlu a volit nebudou?

Je to tak.

Stává se před volbami často, že by voličům v zahraničí nepřišly průkazy?

Zaznamenal jsem několik mediálních ohlasů, že jsou s tím potíže, ale před minulými volbami jsem neměl pocit, že by to byl tak velký problém. Sem tam se to může stát a rozumím, že je to nepříjemné. Spíš je to ale výjimka z pravidla.

Může čtveřice napadnout výsledky voleb?

Celý systém soudního přezkumu voleb stojí na tom, že se zkoumá, jestli došlo k porušení zákona a za druhé jestli porušení zákona mohlo mít reálný dopad na výsledky voleb. Pokud úřad řádně průkaz odeslal a ztratil se cestou, nejedná se o porušení zákona. Kdyby se ukázalo, že úřad pochybil (třeba zapomněl voličské průkazy poslat), pak by zákon porušil, ale i tak by se zkoumalo, jestli pár hlasů mohlo mít vliv na výsledky voleb, což sice nelze vyloučit, ale většinou o mandátech nerozhodují jednotky hlasů. Systém musí být nastaven tak, aby drobnější chyba nevedla k opakování voleb, protože všichni ostatní hlasovali a zrušení voleb by byl velký zásah do jejich práv a očekávání. Soudy musí být zdrženlivé, a o zrušení voleb tak rozhodují jen v extrémních případech.