Češi zatčení v Turecku dostali za spolupráci s kurdskou YPG šest let

O rozsudku informuje ČT24 na Twitteru.

O zadržení Čechů loni 17. listopadu informoval turecký tisk. Podle něj dvojice uvedla, že prošla výcvikem v německých speciálních silách a ve francouzské legii. Média tvrdí, že se Všelichová a Farkas loni připojili ke kurdským milicím YPG, které bojují na severu Sýrie a jež Turecko řadí k teroristickým organizacím.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se krátce poté vydal do Turecka za oba Čechy vyjednávat. Řekl, že cílem je dosáhnout vyhoštění obou Čechů ze země, což ale může trvat delší dobu.

„To by bylo ideální, ale neslibuji to. Přáli bychom si to, ale myslím, že toho nedosáhneme rychle. Bude to obtížné, protože jsou obviněni ze závažných trestných činů a my do řízení nemůžeme nijak přímo vstupovat,“ řekl v prosinci před cestou.



