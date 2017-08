Čeští programátoři unikli řeckému vězení, chtějí se však soudit dál

Původně jim za špionáž v Řecku hrozilo vězení až na dvacet let. Dva čeští programátoři nakonec od soudu odešli jen s podmínkami. Přesto stále trvají na své nevině a podali odvolání. Nyní chtějí dosáhnout toho, aby soud na jejich jednání hleděl jako na pouhý přestupek.

„Jde o to, abychom měli čistý trestní rejstřík,“ říká jeden z programátorů, Ivan Buchta. „A také by to bylo určité zadostiučinění, kdyby někdo řekl, že to celé bylo spíš nedorozumění a že není třeba dál trápit ty Čechy,“ dodává.

Pokud by řecké úřady přehodnotily jejich čin na přestupek, bylo by to navíc pro českou dvojici výhodné i z jiného důvodu: žádná sankce ani pokuta by je už nečekala. „Byl by promlčený,“ vysvětluje Buchta.

Vývoj kauzy ● září 2012 – Buchtu a Pezlera na řeckém ostrově Limnos zatýká policie a kvůli fotografování vojenských objektů obviňuje ze špináže. Oba jdou do vazby.

● leden 2013– Propuštění z vazby. ● duben 2016 – Řecký soud oznamuje termín procesu. Hrozí jim vězení až na dvacet let. ● květen 2017 – Soud v Mytilini čin mění na mírnější a obviněným dává podmínky. ● jaro 2018 – Soud v Řecku by mohl znovu rozhodovat o odvolání.

Ivan Buchta s kolegou Martinem Pezlarem vyrazili do Řecka v září 2012. Chtěli strávit dovolenou na ostrově Limnos a prohlédnout si krajinu, kterou předtím využili jejich spolupracovníci při tvorbě grafiky pro počítačovou hru.

Pozadí pro hru

Při jedné z cest fotografovali tamní údolí. „Kdo mohl tušit, že se bunkřík schovává za každým plotem,“ vzpomíná Buchta.

Z veřejně přístupné cesty vyfotili krajinu, aniž prý tušili, že se v dálce asi dvou kilometrů nacházejí vojenské objekty. „Letiště, hangáry, garáže a kasárna. Ale všechno to bylo na dohled z cesty,“ zdůrazňuje vývojář. „Fotil jsem hory a ani jsem nevěděl, že pod nimi něco je,“ dodává. Pořídili také jeden videozáznam. „Ovšem pouze z auta. Základna je blízko silnice, po které jeli. Rozhodně se nesnažili vniknout někam dovnitř,“ tvrdil tehdy jejich řecký právník Panajotis Eleftheriu.

Jenže při návratu z jedné z cest na ně před hotelem čekala policejní patrola. Řekové oba obvinili ze špionáže a z toho, že fotili vojenské objekty v citlivé oblasti u hranic s Tureckem. A hlavně, že prý chtěli strategické informace předat cizímu státu. Oba muži nato skončili ve vazbě.

Za jejich propuštění se přimlouvala česká diplomacie, tehdejší premiér Petr Nečas i prezident Václav Klaus. Vznikla petice, kterou podepsalo 21 tisíc lidí. Vývojáři se dostali na svobodu až v lednu roku 2013.

Dvacet let za špionáž

Oba od počátku tvrdí, že jsou nevinní, že fotili jen to, co bylo přístupné i jiným turistům, a že nikomu nechtěli nic předávat. Přesto je řecké úřady obžalovaly a letos v květnu v Mytilini na ostrově Lesbos zasedl soud.

„V Řecku je příslušný paragraf rozdělený do dvou odstavců. V jednom jde o svévolnou špionáž s cílem předávat jinému státu informace, které ohrožují Řecko. Za to hrozí až dvacet let, a z toho jsme byli obvinění. Ve druhém jde o takzvaně jednoduchou špionáž, takový je přesný překlad. Na ten soud nakonec překvalifikoval obžalobu a dal nám podmínku. My usilujeme o to, aby odvolací soud uznal, že šlo o pouhý přestupek ve smyslu, že jsme jen fotili to, co nebylo povolené,“ říká Buchta.

Na snahu o úplné zproštění viny už podle něj rezignovali. „Nepředpokládáme, že by hrdost dovolila řeckým soudcům, aby obžalobu zcela smetli,“ dodal.