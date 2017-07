ANO podle průzkumu dominuje, šanci na úspěch má koalice KDU-ČSL a STAN

Nejlepší výsledek v průzkumu dosáhlo hnutí ANO, a to 25,3 procenta. Popularita hnutí Andreje Babiše od jeho odvolání z vlády podle průzkumu Phoenix Research narostla téměř o tři procenta.

S výrazným odstupem druhé nejvyšší vyjádřené podpory dosáhla ČSSD, nově reprezentovaná volebním lídrem Lubomírem Zaorálkem. Teď by ji volilo 12 procent respondentů. Oproti předchozímu měření došlo ale k dalšímu poklesu obliby sociální demokracie.

O bronzovou příčku v letních preferencích se dělí nedávno vzniklá volební koalice KDU-ČSL se Starosty a nezávislými (STAN) s komunisty. Koalici i KSČM v červenci vyjádřilo sympatie 10,5 procenta voličů.

Červencový průzkum agentury Phoenix Research

Pro koalici, které se také říká „lidostan“, to znamená, že by překročila desetiprocentní hranici nutnou pro volební dvojkoalici a dostala by se do Sněmovny. Jiné, dříve zveřejněné volební modely, to zpochybňovaly.

ODS kandidující s podporou Soukromníků by podle průzkumu získala 8,6 procenta, do Sněmovny by se dostala i TOP 09 Miroslava Kalouska s 5,4 procenty.

U dalších stran je aktuální šance na zisk sněmovních mandátů hypotetická, ne však vyloučená. Nejblíže Sněmovně jsou Piráti se 4 procenty preferencí. Shodnou podporu obdržela i Strana přímé demokracie Tomia Okamury.

Z výzkumu Phoenix Research rovněž vyplývá, že voleb by zúčastnilo 54,6 procenta oprávněných voličů. Průzkumu se od 1. do 12. 7. zúčastnilo 1 062 respondentů.