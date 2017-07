Jsou k smíchu, míní organizátoři festivalů o bezpečnostních radách vnitra

Zajistěte si dostatečný počet pořadatelů. Akci včas nahlaste. Zpracujte kartu areálu pro snazší orientaci při incidentu. Poučte veškerý personál, aby informoval o všech případech podezřelého chování. Incidenty hlaste policii. Zpřehledněte prostor před vstupem do areálu, aby se nevytvářel velký dav. Monitorujte oblast okolo areálu, uvnitř instalujte informaci, kam se mohou návštěvníci obrátit, pokud zaznamenají podezřelý předmět. Spolupracujte s policií.

Zdají se vám tyto rady pro organizátory letních hudebních festivalů, sportovních nebo jiných kulturních akcí úsměvné a naprosto logické? Ministerstvo vnitra se jimi ale chlubí jako speciálním manuálem.

Jeho nové Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je totiž vydalo jako sedmnáctistránkovou brožuru, kde jsou kromě těchto rad obecné fráze ze zákonů, jaké povinnosti mají organizátoři, obce nebo policisté.

Zkušení organizátoři festivalů se publikaci vysmívají s tím, že je obecná a jim neříká nic nového.

Chceme spolupráci, ne brožury

„Chápu, že prevence je potřeba, chápu obavy, ale spíše mi přijde úsměvné, že se například v Berlíně něco stane a my rychle stavíme zátarasy a posíláme do ulic policisty. Spousta psychopatů útoky páchá pro rychlou slávu a zabránit jim stoprocentně nejde, kromě toho toto vše dělají všichni organizátoři automaticky a my potřebujeme spíše než brožury konkrétní spolupráci s policií v místě,“ komentoval pro MF DNES iniciativu vnitra Josef Kašpar, organizátor hudebního festivalu Open Air Musicfest Přeštěnice, který se konal o víkendu jako jeden z prvních u Milevska na jihu Čech.

Festival organizuje už sedmnáct let. A z akce, kterou pořádalo pár nadšenců, je dnes profesionální festival. „S profesionální ochrankou a součinností s policií. Každoročně sami zdokonalujeme ochranu a zabezpečení festivalu, ačkoliv jsme jen středně velký festival,“ vysvětluje Kašpar.

Jako on mluví i další organizátoři. Ministerstvo vnitra brožuru naopak hájí s tím, že řada festivalů je už zajištěná dobře, ale existují další, které mají mezery.

„Proto v brožuře přehledně shrnujeme veškeré standardy, které obce či pořadatelé nejen musí udělat, ale také mohou přijmout ještě nad rámec současné legislativy,“ popisuje ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality ministerstva David Chovanec.

Rady, o které nestojíme

Lidé, kteří pracují jako ochranka festivalů, také popisují, že obecné rady ani oni nepotřebují. Většinou jsou to bývalí policisté či strážníci. „Každý, pokud je jen trochu profesionál, ví, na co se soustředit, na co dát pozor a jak poznat podezřelého člověka nebo jak se v případě krizové situace zachovat a co dělat. Kromě toho je zcela běžné, že mezi sebou komunikujeme přes vysílačky, případně jednu má i třeba policie,“ popisuje zkušený zaměstnanec bezpečnostní agentury Jan Bernas.

Do obcí brožuru distribuuje Svaz měst a obcí a organizátorům festivalů pak Festivalová asociace.

„Brožura může být užitečná pro začínající organizátory, nicméně například my už jsme ve fázi, že takové základní rady opravdu nepotřebujeme, protože děláme festival pošestadvacáté. Více mě třeba mrzí, že na její tvorbě se nepodíleli odborníci z oboru,“ říká prezident Asociace hudebních festivalů a šéf Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově Jaromír Boháč. Ministerstvo vnitra jakoukoliv kritiku odmítá slovy, že zodolňování ochrany obyvatel se věnuje dlouhodobě a systematicky.

Do praxe až po létě

Vedle příručky pro organizátory festivalů tak vznikla třeba koncepce ochrany měkkých cílů do roku 2020 a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám také vypracovalo metodiku ochrany měkkých cílů.

„V září se pak poprvé sejde stálý poradní sbor ministerstva vnitra, který jednotlivé body koncepce začne zavádět do praxe,“ dodává ředitelka tiskového odboru ministerstva Lucie Nováková.