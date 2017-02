Celníci vyrazili do nelegálních heren v Praze, zabavili věci za miliony

Na kontroly vyrazili celníci v úterý večer. „Dvacetičlenný kontrolní tým celní správy zajistil v první herně 19 výherních hracích přístrojů různých typů s do nich vloženou hotovostí 325 000 korun, dva kusy elektromechanické rulety včetně u ní zajištěné hotovosti 8 500 korun, tři stoly na karetní hry a platební prostředky v trezoru provozovny ve výši 333 500 korun,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová. Ve druhém podniku našli celníci čtyři výherní hrací přístroje, osmimístnou elektromechanickou ruletu a stůl na karetní hry včetně pokerových karet.



Zastupitelka městské části Pavla Tůmová (KDU-ČSL) má ze zásahu radost. Je to podle ní první důrazný krok proti provozovatelům heren od roku 2012, kdy samospráva schválila nulovou toleranci vůči hazardu. „Takové prostředí do centra městské části nepatří. Je to magnet na kriminalitu, tyto podniky těží peníze z lidského neštěstí,“ řekla Tůmová.

Obě herny v minulosti několikrát navštívila i se zástupcem Nadačního fondu proti korupci Januszem Konieczným, aby zdokumentovali počet nepovolených hracích přístrojů. V druhém z podniků se ale do části s automaty nedostali, obsluha je tam nepustila. Jak vysvětlil Konieczny, provozovatelé nelegálních heren používají různé triky, jak zamezit vstupu lidí, kteří by mohli chtít něco kontrolovat. „Například prohlásí, že jde o soukromou uzavřenou akci,“ uvedl.

Kontrola z ministerstva financí ve druhé z heren odhalila v minulosti 14 nepovolených výherních automatů. Před razií ale některé z nich patrně zmizely. Stejně je tomu i s třetím podnikem v centru Libuše, který donedávna provozoval dva nepovolené automaty. I ty už na svých místech nestojí.

Tůmová úterní zásah celníků vítá. „Díky tomu je centrum Libuše konečně bez heren,“ uvedla. Vadí jí pouze to, že od prvních podnětů z roku 2015 k činu uběhla dlouhá doba. To je však podle ní chyba i městské části, která by si nelegální hazard na svém území měla primárně hlídat sama a být aktivní v kontrole i správních řízeních.

Při úterní razii celníci zajistili vybavení za 7,2 milionu korun. Podle Prudičové budou kontroly pokračovat. „Efektivní potírání nelegálního hazardu je jednou ze současných priorit celní správy,“ uvedla. S provozovateli je zahájeno správní řízení.

Celníci od počátku roku zkontrolovali po celém území České republiky 117 podniků a zabavili 102 výherních hracích přístrojů, pět kvízomatů, 11 kusů interaktivních videoloterijních terminálů, pět hracích stolů a tři elektromechanické rulety.