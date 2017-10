Čech v Británii zneužíval dávky pro postižené. Přišel se sám udat

Dvaačtyřicetiletý Čech byl ve Velké Británii odsouzen k ročnímu vězení za to, že tři roky neoprávněně pobíral příspěvky pro zdravotně postižené. Podvodem získal od státu okolo 15 tisíc liber (438 tisíc korun), protože se prokazoval doklady svého přítele. Muž sám však trpí zrakovou vadou a podle lékařů do pár let přijde i o poslední zbytky zraku.