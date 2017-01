Čecha souzeného v Súdánu poslal soud na dvacet let za mříže

14:35 , aktualizováno 15:04

Soud v Chartúmu poslal na dvacet let do vězení Čecha Petra Jaška, který byl v Súdánu zadržený v roce 2015. Jašek byl odsouzený mimo jiné za špionáž a vyzvědačství. Česká diplomacie je rozsudkem znepokojena a chce jednat o Jaškově propuštění a vydání do Česka. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničních věcí.