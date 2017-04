Bílý prášek a Kadyrovův hněv. Čečenci se mstí ruskému listu za gay kauzu

Pro novináře z nezávislého listu Novaja Gazeta nejsou výhrůžky ničím novým. Když se před pár dny v jejich poštovní schránce objevil dopis s podezřelým bílým práškem, redaktoři nepanikařili. Zpáteční adresa uváděla pouze město Groznyj, metropoli Čečenské republiky.

List si čečenský lid znepřátelil textem o honu na homosexuály. Čečenské úřady je zavírají do speciálních vězení, kde je mučí a nutí k udání dalších členů minoritní komunity. Podle dostupných informací v těchto vězeních zemřeli nejméně tři lidé.

Reakce duchovních na sebe nenechala dlouho čekat. Na veřejném shromáždění v hlavní mešitě čečenské metropole, kterého se účastnilo patnáct tisíc lidí, přijala náboženská obec rezoluci nabádající k odplatě ruskému periodiku. Paradoxní je, že muslimským duchovním nevadilo nařčení úřadů z mučení homosexuálů.

„V Čečensku homosexuálové nejsou“

„Vadilo jim, že jsme v článku tvrdili, že v Čečensku žijí homosexuálové. Oni totiž jejich existenci zcela odmítají,“ vysvětlil serveru Politico Dmitrij Muratov, spoluzakladatel listu Novaja Gazeta. Dodal, že bílý prášek, který dorazil na adresu reakce, byl neškodný.

List však nebere výhrůžky na lehkou váhu. Od svého založení před 24 lety zemřelo za nevyjasněných okolností šest jeho redaktorů. Například po práci na tématu porušování lidských práv v Čečensku neznámí pachatelé zastřelili Annu Politkovskou a Natalii Estemirovou.

Aktuální kauza s mučením homosexuálů vzbudila v řadách čečenských politiků a úředníků pobouření. Mluvčí vlády Alvi Karimov ruským médiím sdělil, že obvinění je lživé, protože v Čečensku žádní homosexuálové nežijí. „Pokud by zde žili, jejich vlastní rodiny by je poslaly na místo, odkud není návratu,“ dodal.

Homosexuálové v Čečensku se nemohou spolehnout ani na místní ochránce lidských práv. Jejich zástupkyně Kheda Saeratovová sdělila, že žádosti o pomoc zdejší gay komunitě nevyslyší. Naopak prohlásila, že úřady budou mít pochopení pro lidi, kteří zabijí své homosexuální příbuzné. Později se za tento výrok omluvila.

Proste o odpuštění, nabádá Kadyrov

Čečenský lídr Kadyrov volil o něco opatrnější slova. Na setkání s Vladimirem Putinem v Moskvě článek označil za provokativní a odmítl, že by režim zatýkal či mučil členy homosexuální komunity. O tři dny později požádal list Novaja Gazeta o omluvu. „Měli by čečenský lid na kolenou prosit o odpuštění,“ prohlásil.

Z redakce se však omluvy nedočká. Nemůže využít ani dobrých vztahů s Putinem. „My jsme nikdy nespoléhali na peníze od bohatého vlastníka nebo státu. Vždycky jsme byli chudí, takže je obtížné na nás tlačit po ekonomické stránce,“ vysvětlil Muratov.

Jeho list příští rok oslaví 25. výročí od vzniku, náladu na oslavy však Muratov nemá. „Byl bych radši, kdyby nás zrušili, než aby umírali lidé. Pro některé by byl konec našeho periodika katastrofou. Pro mě ne. Kašlat na to. Pro mne by bylo lepší, kdyby všichni ti lidé byli naživu. Oni (vedení Ruska) nám však přichystali něco jiného - zabíjí nás,“ dodal.